 De belangrijkste veranderingen in reporting in 2019

Mobiel, customisable en agile worden mainstream - De markt voor reporting verandert snel, doordat er steeds meer innovatieve leveranciers en technologieën zijn. Met de ervaring die Toucan Toco wereldwijd heeft opgedaan in meer dan 270 projecten, heeft het bedrijf de zes belangrijkste trends en ontwikkelingen beschreven die dit jaar bepalend zijn in reporting.



In 2018 was er zowel een technologische als culturele verandering in het omgaan met data. Vanuit een technologisch perspectief zijn projecten rond datapreparatie en datastructurering nu heel succesvol. De markt is volwassen geworden. Dit betekent dat het makkelijker is om een goede oplossing te vinden. De culturele verschuiving is te zien in de opkomst van de Chief Data Officer, met name in grote, internationale bedrijven. In 2019 zal 90 procent van deze organisaties een CDO hebben. Dit illustreert dat de meeste organisaties weten dat data de medewerkers helpen om betere beslissingen te nemen, beter samen te werken en sneller dan ooit informatie te krijgen. Maar ook door (of dankzij) de GDPR realiseren organisaties zich dat de bescherming van data ook essentieel is.



Trends en ontwikkelingen

De trends en ontwikkelingen in reporting die Toucan Toco voor 2019 ziet zijn:



1. Realtime data voor realtime beslissingen

Grote organisaties hebben doorgaans zoveel data dat het een tot vier maanden kost voordat deze data geschikt is voor gebruik, Dit is waarom reporting in sommige organisaties als nutteloos wordt beschouwd. De informatie die men krijgt voorgeschoteld is gedateerd en niet relevant meer. Om iedereen een stap voor te zijn moet reporting in 2019 realtime zijn. Reporting-oplossingen moeten verschillende databronnen kunnen aanboren om live visualisaties te tonen zodat gebruikers precies zien wat er op dit moment binnen hun afdeling gebeurt en op basis daarvan de juiste beslissingen kunnen nemen.



2. De mogelijkheid om open data te integreren met interne databronnen en IoT

Er zijn miljarden verbonden objecten en deze zullen alleen maar toenemen. Maar deze objecten zorgen ook voor nieuwe vragen. Bijvoorbeeld: hoe maakt u data uit 20 tot 50 connected databronnen inzichtelijk met een enkele toepassing? Datavisualisatie en reporting vormen hierop het antwoord. Ook proberen grote organisaties verschillende databronnen te integreren om een beter beeld te krijgen van hun activiteiten. De meeste retailers zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in de impact van het weer op de resultaten van hun winkels. Een platform waarmee u, afhankelijk van uw rol en positie, alle data kunt verzamelen en visualiseren zal een van de zaken zijn waar bedrijven in 2019 de meeste behoefte aan zullen hebben.



3. Data storytelling wint terrein ten koste van data-exploratie

In plaats van business intelligence tools voor reporting, kijken organisaties in 2019 vaker naar data storytelling. BI-tools zijn gemaakt voor experts en data-analisten en doorgaans lastig te gebruiken. Aan de andere kant is er data storytelling, ontwikkeld voor een veel bredere doelgroep. Het biedt sales, marketing, HR, finance en professionals op iedere andere afdeling, de mogelijkheid om snel en eenvoudig relevante inzichten te krijgen. Want al werken ze op dezelfde afdeling, dan nog hebben een CMO en een campagne manager niet dezelfde rapportagebehoeften. Data storytelling zorgt ervoor dat medewerkers alleen die data te zien krijgen die belangrijk is voor hun rol in de organisatie. Dit betekent betere informatie afgestemd op de specifieke gebruiker.



4. Predictive reporting

Welke data u ook hebt, organisaties willen ook de voorspellende waarde hiervan kunnen benutten. Niet alleen om kansen te benutten, maar ook om risico’s te beperken. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als bedrijf X, Y of Z deze nieuwe productlijn zou introduceren? Hoe zou onze financiële positie eruit zien als we investeren in een ander bedrijf of een nieuwe service? Bedrijven als prevision.io ontwikkelen geavanceerde algoritmes die gebruikt kunnen worden met reporting tools. Hiermee kunnen organisaties risico’s en kansen voorspellen die ze anders nooit zouden hebben ontdekt. In 2019 neemt het gebruik van predictive reporting toe en helpt het organisaties om de juiste beslissingen te nemen die direct invloed hebben op hun resultaten, op korte en lange termijn.



5. Mobiele reporting en offline toegang zijn need to haves

Medewerkers zijn flexibeler dan ooit in de locatie waar zij werken. Daarom moeten zij overal en altijd, online en offline via een mobiel device toegang hebben tot rapportages. Dit is waarom mobiele rapportages en offline toegang niet langer alleen handig zijn om te hebben, maar een must. SaaS solution providers die dit aanbieden geven het antwoord op deze behoefte van organisaties aan mobiliteit.



6. Agile implementatie

Er zijn vrijwel geen bedrijven meer die geduldig twaalf tot achttien maanden willen wachten voordat hun reporting-oplossing is geïmplementeerd. Ze willen direct beschikken over inzichten. Dit betekent dat agile implementaties van maximaal zes maanden toenemen en ook in 2019 aan populariteit blijven winnen. Implementaties volgens de agile methode zijn bovendien niet alleen sneller, maar volgens het Chaos Report van de Standish Group, ook succesvoller.

"De ontwikkelingen in 2018 hebben een nieuwe standaard gezet voor 2019, waar bedrijven zich niet focussen op het zoveel mogelijk data verzamelen, maar op het onderzoeken hoe ze hier het meeste uit kunnen halen," zegt Baptiste Jourdan, mede-oprichter & Business Development Director van Toucan Toco. "We hebben een enorme transformatie gezien bij onze klanten. Zij hebben een beter beeld van welke impact data kunnen hebben op hun dagelijkse praktijk en hoe ze data optimaal kunnen benutten. Een belangrijk onderdeel daarvan is om de data toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk medewerkers zodat iedereen hier inzichten uit kan halen en de juiste beslissingen kan nemen."