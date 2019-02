Gemiddeld staat een IT-vacature bij financiële dienstverleners 69 dagen open - In 2018 hadden de top-twintig financiële dienstverleners 2.656 IT-vacatures openstaan in Nederland. Dit aantal is met 2.510 IT-vacatures in 2019 naar verwachting vijf procent lager op basis van predictive recruitment algoritmes van Intelligence Group.



ING is in 2019 nog steeds de grootste vrager met naar verwachting 480 vacatures in Nederland (-negentien procent), gevolgd door NN en ABN AMRO. Daar waar de banken gemiddeld genomen minder IT’ers zullen zoeken in 2019, zien we bij de verzekeraars en pensioenfondsen gemiddeld een gelijkblijvende vraag.

"Men zou verwachten dat de vraag naar IT’ers bij de financiële dienstverleners een stuk groter zou zijn, gezien de technologische veranderingen die plaatsvinden en de noodklok die met betrekking tot schaarste vaak wordt geluid. Opvallenderwijs neemt de eigen directe vraag af. Tegelijkertijd werkt een veelvoud aan IT-gedetacheerden, flexwerkers en ZZP’ers bij veel van de grote financiële dienstverleners, naast de IT die geoutsourd is," aldus Geert-Jan Waasdorp, oprichter van Intelligence Group.



Een op de vier software engineers die van baan wisselt in 2019 is nodig in de financiële dienstverlening

In januari 2019 stond circa achttien procent van de totale vraag al uit. Met een gemiddelde doorlooptijd van 69 dagen bij financiële dienstverleners (terwijl een kandidaat maximaal 30 dagen verwacht), staat de recruitmentafdeling voor een zware opgave. Met zo’n lange doorlooptijd wordt de concurrentie op de arbeidsmarkt groter, alternatieven aantrekkelijker voor kandidaten en de recruitmentopdracht niet gemakkelijker. Het is logisch dat veel van de oplossingen daarom gezocht worden in het flexibel aantrekken van talent.

De grootste vraag ligt bij Software Engineers, gevolgd door Webontwikkelaars en Tester Software. Om de uitdaging van recruitment te duiden: iets meer dan een op de vier Software Engineers die in 2019 actief op zoek gaat naar een baan, zou in de financiële dienstverlening moeten komen werken om te voldoen aan de vraag. Dit terwijl 75 procent minimaal één keer elk kwartaal gehunt wordt en maximaal een sollicitatieproces van vier weken verwacht en twee interviews (bron: European Recruitment Dashboard).

"Niet het werkgeversimago, maar de lange en stroperige interne processen zijn het grootste probleem die financiële dienstverleners ondervinden in het aantrekken van vast IT-talent. Budgetten worden voornamelijk besteed aan gedetacheerderen en zzp’ers die relatief snel worden aangetrokken. Recruitment heeft daarentegen met beperkte budgetten en een lang intern recruitmentproces te maken. Naast de war for talent, heeft recruitment ook een interne ‘war’ te voeren," aldus Waasdorp.