 Jongeren verwachten inkomensstijging van 175 euro per maand

Wat doen jongeren met hun (extra?) geld? - Het is 2019, het jaar waarin we meer btw moeten afdragen, maar ook meer loon ontvangen. Verwachten Nederlandse jongeren er per maand op vooruit of juist achteruit te gaan? En waar gaan ze hun geld in 2019 aan besteden?



YoungCapital onderzocht wat 500 Nederlandse jongeren tussen de vijftien en 27 jaar in 2019 gaan doen met hun geld.



Positieve vooruitzichten

Jongeren denken er in 2019 gemiddeld 175 euro per maand op vooruit te gaan in vergelijking met 2018. De jongens zijn nog iets positiever dan de meiden over hun financiële vooruitzichten: zij verwachten er iedere maand 250 euro bij te krijgen, terwijl de meiden dit op 100 euro schatten.



Geld gaat nar leuke dingen en levensonderhoud

Dat moet een fijn gevoel zijn: wat extra geld in de pocket. Waar jongeren het meeste geld aan uit verwachten te geven verschilt per leeftijdscategorie: De vijftien tot twintigjarigen zetten ‘leuke dingen doen’ op één, terwijl de 21- tot 27-jarigen het meest verwachten te spenderen aan levensonderhoud. Op de derde plek van alle jongeren komt vakantie als grootste kostenpost, gevolgd door studie en uitgaan. Hierna zeggen de jongeren het meeste uit te geven aan een rijbewijs/auto, kleding en dingen die ze eigenlijk niet nodig hebben. Meer meiden dan jongens noemen schulden afbetalen als grootste post. En de jongeren gaan hoogst waarschijnlijk het minste geld uitgeven aan een tussenjaar.



Wie wat bewaart, die heeft wat

Als we de jongeren laten kiezen tussen het doel om meer geld te sparen of uit te geven, geeft 90 procent van de jongeren aan meer geld te gaan sparen in 2019. Gemiddeld verwachten ze 75 euro per maand opzij te kunnen zetten. Waar ze voor sparen? 22 procent van de jongeren legt het meeste geld apart voor later. Op een gedeelde tweede plek met veertien procent staan: een huis kopen, op vakantie gaan en leuke dingen doen. Daarna komt met twaalf procent sparen voor een rijbewijs of auto. Meer meiden dan jongens sparen voor een tussenjaar of lange reis: zeven tegenover twee procent. Op de laatste plaats wordt er gespaard om schulden af te betalen, met slechts twee procent.

De beste manier om geld te besparen is volgens 27 procent van alle jongeren door zelf eten mee te nemen naar school of werk. De jongens zetten minder op stap op de tweede plek en voor de meiden is minder kleding kopen de opvolger.