 Generatie Z meest tevreden met zijn baan

Goed salaris, mogelijkheid tot werken in het buitenland en chatten met werkgever belangrijk voor Generatie Z - Maar liefst 77 procent van de jongeren tussen de achttien en de 24 jaar is gelukkig met zijn baan. Hiermee is Generatie Z de meest tevreden generatie op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit onderzoek van Monsterboard onder ruim 5000 Europese werknemers.



Meer dan de helft van deze jongeren is van mening dat een hoger salaris bijdraagt aan de mate van tevredenheid. Ook de optie om te kunnen werken in het buitenland is belangrijk: 70 procent van Generatie Z ziet een internationale baan wel zitten.



Op zoek naar andere baan

De resultaten van het onderzoek laten zien dat deze generatie volop in beweging is op de arbeidsmarkt. Hoewel driekwart van Generatie Z gelukkig is met hun huidige werk geeft 57 procent wel aan op zoek te zijn naar een andere baan. Dat laatste doen jongeren het liefst via hun telefoon. Opvallend is dat Generatie Z nog steeds graag solliciteert via de computer.

Sander de Bruijn, Marketing Directeur Monsterboard: "Generatie Z betreedt de komende jaren in groten getale de arbeidsmarkt. Het is de generatie van de toekomst. Voor werkgevers is het heel belangrijk inzicht te hebben in de wensen en behoeftes van jongeren en hoe zij hen kunnen bereiken en aantrekken. Generatie Z kan namelijk een belangrijke oplossing zijn voor het groeiende personeelstekort waar veel bedrijven mee te maken hebben."



Chatbots

Generatie Z wil bijvoorbeeld graag iemand op de werkvloer die ze kunnen benaderen voor advies of die ze helpt met het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. 32 procent van de jongeren geeft aan graag een mentor te willen, tegenover 25 procent van de millennials (Generatie Y) en negentien procent van Generatie X (27 – 50 jaar). Ook luisteren jongeren graag naar familie en/of vrienden als het gaat om het zoeken naar een baan. Generatie Z zegt meer dan andere generaties dat vrienden en/of familie invloed hebben gehad op de keuze voor de baan die ze nu hebben. Ook persoonlijke hobby’s en interesses bepalen voor een groot deel hun baankeuze.



Baanaanbiedingen

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren regelmatig een baanaanbod ontvangen. Meer dan bijvoorbeeld de Generatie X. De Bruijn: "Als u als werkgever Generatie Z wil aantrekken zult u moderne recruitmenttechnieken moeten inzetten. Uit ons onderzoek blijkt dat jongeren, veel meer dan andere generaties, geneigd zijn om te chatten met werkgevers tijdens het wervingsproces. Ze vinden chatten, zeker in het begin van het proces, zelfs prettiger dan bellen of mailen. Door bijvoorbeeld chatbots in te zetten voor het beantwoorden van vragen en het verschaffen van statusinformatie tijdens het sollicitatieproces kunt u daar als werkgever echt in faciliteren en uw succes onder deze leeftijdsgroep aanzienlijk vergroten."