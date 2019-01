Genomineerden Meest Invloedrijke Recruiter 2018 zijn bekend De genomineerden bewijzen zich in video - Op 22 november werd tijdens het Recruitment Tech Event het startschot gegeven voor de tiende editie van de verkiezing Meest Invloedrijke Recruiter, #MIR2018.



anaf dat moment en tot en met 20 december kon u uw favoriete recruiter nomineren. En nu gaat de strijd verder. De genomineerden zijn bekend en er kan gestemd worden!

Nomineren werd er flink gedaan! Zaten we in 2017 op zeventien genomineerde kandidaten, dit jaar zijn het er 29. Wie wordt de opvolger van Tamara Rood (winnaar #MIR2017)? Van Caspar Kipp (publieksprijs 2017 in categorie Agency)? Wie neemt de prijs over van Alcides da Graca (categorie Interim) of van Jolien Heijnen (nieuw talent 2017, verkozen door zowel publiek als vakjury)? U bepaalt.



De genomineerden

De genomineerden die dit jaar kans maken om er met de felbegeerde titel Meest Invloedrijke Recruiter vandoor te gaan zijn:



Bob Kolstein (BAM Bouw en Vastgoed)

Bryan Peereboom (Wortell)

Charlie Windhorst (Mirabeau)

Ingrid Bredius (ITON/QRC)

Ivo Bremer (BAM Infra)

John Meijdam (Arup)

Koen Olmer (KvK)

Linsey Sterk (Alliander)

Reggie Ebbe (Coolblue)

Silvie Forger – van Steensel (Stedin)

Ana Vera Baeza (Evean/Talentsourcer)

Falko Hage (Rijksoverheid/TalentMapper)

Martijn Smit (Transdev/Adver Online)

Monique de Jong (Monique de Jong Recruitment)

Nienke Schepers- van Dijk (Deloitte/We Find Talent)

Teddy Dimitrova (Scale Force Talent)

Tessa de Jong (FYGI)

Coco van der Veer (TempoTeam)

Jamie van Raaij (Yacht)

Lente Lunda Leenders (Recruit4.work)

Michelle Thijssen (Personato)

Milou van Regteren (Independent Recruiters)

Pia de Wijer (Hofstad Search)

Stéphanie Springer-Hendriksen (YER)

Stijn Koehler (PHIND)

Lina Lucinskaite (WeAreKeen)

Ruben Haas (QOORE Recruitment)

Sven Zegers (Personato)

Sylvia Wools (Achmea)



Genomineerden bewijzen zich in video

De genomineerde recruiters krijgen tot en met 13 januari 2019 de kans om via het video-interviewplatform Cammio een aantal voorgelegde vragen te beantwoorden. Hiermee laten ze zien verstand te hebben van recruitment en dus terecht mee te dingen in de race naar de felbegeerde titel #MIR2018. Ook krijgen de genomineerden een videotraining van Cammio om het nog professioneler aan te pakken. De video is een belangrijk onderdeel, want op basis hiervan kiest zowel de vakjury als de publieksjury uiteindelijk de meest invloedrijke recruiters. De video’s zijn toegankelijk voor iedereen. De vragen zijn:



Wat is uw grootste recruitmentsucces van het afgelopen jaar?

Wat is uw belangrijkste recruitmentinnovatie van het afgelopen jaar?

Wat heeft u het afgelopen jaar gedaan om bij te blijven in uw vak?

Hoe hebt u uw kennis over uw vak het afgelopen jaar binnen én buiten het bedrijf gedeeld?

Wat is volgens u de belangrijkste recruitmenttrend voor 2019?



Over de verkiezing Meest Invloedrijke Recruiter

De verkiezing Meest Invloedrijke Recruiter is een initiatief van Bas Westland, Hoofdredacteur van de blog EmploIT.nl. De verkiezing wordt sinds 2009 jaarlijks gehouden. Eerdere overall-winnaars zijn: Tamara Rood (juryprijs Meest Invloedrijke Recruiter 2017), Caspar Kipp (publieksprijs 2017), Joris van den Beuken (2016), Koos Wurzer (2015), Rob van Elburg (2014), Britt van Capelleveen (2013), Nicole van Thoor (2012), Wesley Hendriks (2011), Kay Goedhardt (2010) en Roos van Vugt (2009).

De Meest Invloedrijke Recruiter van het jaar wordt u niet zomaar. Om mee te kunnen doen aan deze verkiezing van EmploIT.nl moet u genomineerd worden door vakgenoten, klanten of kandidaten in de categorieën Agency, Corporate, Interim en Talent. Na de nominatieronde volgt een verkiezingsronde waarin het publiek en een vakjury video’s van de genomineerden beoordelen. De vakjury bestaat dit jaar uit Ronald van Driel, Marco Hendrikse, Gusta Timmermans en de nieuwe aanwinst Ellen van Hierden. Ook de winnaar van de vakjuryprijs van de Meest Invloedrijke Recruiter 2017 Tamara Rood maakt deel uit van de jury.



En nu stemmen!

Stemmen kan tot en met 17 januari 2019 via de website van EmploIT. U brengt een stem uit per categorie en u kiest een overall-winnaar. Meer dan een keer stemmen is niet toegestaan en anoniem stemmen mag ook niet. De vakjury komt 17 januari bij elkaar om de winnaars te bepalen voor de vakjuryprijs. De winnaars worden een dag later, op 18 januari 2019, bekendgemaakt op EmploIT. Wie mag zichzelf de Meest Invloedrijke Recruiter van 2018 noemen?

