 Recruitmentbureaus verwachten omzetstijging

Veel optimisme in recruitmentbranche - Maar liefst 87 procent van de arbeidsbemiddelingsbureaus verwacht in 2018 een hogere omzet te realiseren dan vorig jaar. Dit blijkt uit het Recruitment Trends Rapport voor Bureaus 2018 dat is uitgevoerd door Bullhorn.



Een op de vier bureaus voorspelt zelfs een omzetstijging van meer dan 25 procent.



Optimisme en zorgen

Ondanks optimisme is er ook reden tot zorg, mede ingegeven door een krappe arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen en wetgeving als de GDPR. Bureaus geven hun belangrijkste uitdagingen voor 2018 als volgt aan: schaarste aan talent (91 procent), wetgeving (55 procent), optimaal inzetten van technologie en automatisering (53 procent), toenemende druk op prijzen en marges (27 procent) en cybersecurity en dataprotectie (22 procent). Ook de opkomst van freelance en digitale platforms wordt als risico gezien (achttien procent).



Een aantal belangrijke bevindingen:



De impact van de schaarste aan talent: van de Nederlandstalige bureaus heeft 34 procent talentwerving/sourcing in haar top drie van topprioriteiten staan, terwijl de schaarste aan talent met 91 procent met stip de nr. een uitdaging is die de markt bezighoudt.

van de Nederlandstalige bureaus heeft 34 procent talentwerving/sourcing in haar top drie van topprioriteiten staan, terwijl de schaarste aan talent met 91 procent met stip de nr. een uitdaging is die de markt bezighoudt. LinkedIn versus eigen bronnen - LinkedIn onbetwiste winnaar: LinkedIn wordt door respondenten gezien als de meest succesvolle manier om kandidaten te werven. Maar liefst 74 procent van de respondenten zet LinkedIn in de top drie van meest effectieve bronnen. De effecten van de eigen kanalen mogen echter ook niet onderschat worden: het eigen recruitmentsysteem, de eigen website en referrals staan hoog in de top drie bronnen.

LinkedIn wordt door respondenten gezien als de meest succesvolle manier om kandidaten te werven. Maar liefst 74 procent van de respondenten zet LinkedIn in de top drie van meest effectieve bronnen. De effecten van de eigen kanalen mogen echter ook niet onderschat worden: het eigen recruitmentsysteem, de eigen website en referrals staan hoog in de top drie bronnen. General Data Protection Regulation (ofwel AVG) - lang niet iedereen is er klaar voor: 55 procent van de recruitment professionals noemt de nieuwe wetgeving in de top drie belangrijkste uitdagingen van 2018. Toch geven veel recruitment professionals aan de impact van de GDPR niet goed te kunnen inschatten. Ook heeft lang niet iedereen het gevoel goed voorbereid te zijn op de nieuwe wetgeving.

Meer werkgelegenheid

"2018 biedt fantastische kansen aan Nederlandstalige recruitmentbureaus," aldus Serge de Klerk, Marketing Director EMEA bij Bullhorn. "Hoewel er voldoende uitdagingen zijn, is er meer dan genoeg reden tot optimisme. De markt trekt aan en dat heeft meer werkgelegenheid als gevolg. Ook beseffen steeds meer bureaus dat sommige uitdagingen juist een kans zijn; de GDPR is een goed voorbeeld van zo’n uitdaging."