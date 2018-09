 Recruitmentorganisaties overtreden massaal de AVG

Recruitmentbranche is zich niet bewust van overtredingen - Sinds 25 mei is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Bedrijven moeten aan een aantal verplichtingen voldoen. Er zijn strenge eisen voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, aangezien deze gegevens door de wet extra worden beschermd.



Binnen de recruitmentbranche worden deze regels massaal overtreden.



Recruiter

Als recruiter wilt u de best mogelijke match maken tussen werkzoekende en werkgever. Beide partijen hebben bepaalde eisen die ze graag terug willen zien in een sollicitant of potentiële baan. Om deze reden houden recruitmentorganisaties tal van gegevens bij die bij deze match kunnen helpen, waaronder veel bijzondere persoonsgegevens.



Wettelijke grondslag

Naast salaris, werkervaring en opleiding hebben veel werkgevers ook andere eisen zoals voorkeur voor een man of vrouw, wel of niet-westerse achtergrond, bepaalde leeftijdsgrens, seksuele geaardheid, etc. Een werving- en selectiebureau mag veel van deze bijzondere gegevens niet verwerken zonder wettelijke grondslag, maar omdat dit match-criteria zijn van opdrachtgevers gebeurt het wel. De AVG in combinatie met recruitment is soms lastig voor de recruiter; wanneer de opdrachtgever persé een vrouwelijke kandidaat zoekt kunt u moeilijk een man sturen…

"De meeste recruitmentorganisaties die wij spreken zijn zich niet bewust van deze overtredingen. Zij willen gewoon graag de juiste match maken voor zowel de kandidaat als de opdrachtgever. Stoppen met het verwerken van deze (bijzondere) persoonsgegevens is per definitie onze aanbeveling," aldus Kor de Boer, commercieel directeur van Privacy Zeker.



Voorkeursbeleid

De recruitmentbranche staat al jaren onder druk vanwege onbedoelde discriminatie. Ook voorkeursbeleid voor meer diversiteit binnen een organisatie is niet toegestaan. Voor leeftijdsgrenzen bestaan uitzonderingen die het wel mogelijk maken dit te vermelden in een vacature.