 Werknemerservaring belangrijke troef in de slag om talent

HR-managers wereldwijd gebruiken geavanceerde digitale platforms - Digitale ervaringen hebben het dagelijks leven eenvoudiger gemaakt. De huidige generatie toptalent eist dezelfde eenvoud in haar werk.



Een wereldwijd onderzoek van ServiceNow onder 500 HR-directeuren toont aan dat het leveren van een uitstekende werknemerservaring met behulp van technologie de nieuwe manier zal worden om de slag om talent te winnen.



Geavanceerde technologie trekt talent

"De grootste talenten verwachten tegenwoordig goede digitale ervaringen op het werk," zegt Pat Wadors, Chief Talent Officer bij ServiceNow. "Toptalent kan overal aan de slag en kiest daarom voor bedrijven die gebruikmaken van geavanceerde technologie om het werk eenvoudiger, sneller en beter te maken. Deze verandering is al gaande en ook HR-managers ontwikkelen nieuwe werknemerservaringen omdat ze zich realiseren dat goede secundaire arbeidsvoorwaarden en andere extraatjes niet meer voldoende zijn. Medewerkers willen een goede digitale ervaring die ze werk uit handen neemt."



Voorlopers in digitale transformatie

'The New CHRO Agenda: Employee Experience Drives Business Value' is een wereldwijd onderzoek van ServiceNow onder 500 HR-managers - waaronder 315 uit Europa - en werd gepresenteerd tijdens Knowledge18, de jaarlijkse conferentie van het bedrijf. Het onderzoek toont aan dat Amerikaanse bedrijven vergeleken met Europese en Aziatische bedrijven vooroplopen in de digitale transformatie. Bijna een derde van de CHRO’s in Amerika (32 procent) meent dat het digitaliseren en efficiënter maken van HR hun belangrijkste taak is, ten opzichte van twintig procent in Europa en vijftien procent in de APAC-regio. 38 procent van de Amerikaanse CHRO’s verhoogt de investering in digitale technologieën, terwijl negentien procent van hun Europese collega’s en 21 procent van hun APAC-collega’s hetzelfde doen.



Verbeteren werknemerservaring

De kern van de digitale transformatie in HR is het verbeteren van de werknemerservaring met gepersonaliseerde, voorspellende en naadloze digitale technologieën. Meer dan de helft van de ondervraagde CHRO’s (56 procent) geeft aan dat de mogelijkheid om een optimale digitale werknemerservaring te bieden binnen drie jaar de kern van hun functie zal vormen. Slechts zes procent denkt dat hun rol hetzelfde zal blijven, namelijk het vervullen van traditionele HR-activiteiten.

Het rapport gaat dieper in op trends in Noord-Amerika, Europa en Azië en bekijkt specifieke industrieën zoals finance en gezondheidszorg.