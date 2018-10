  IT-afdeling vindt het moeilijk om aan hoge verwachtingen van bedrijf te voldoen

Organisatie heeft (te?) hoge verwachtingen van IT - Precies de helft van de ondervraagde Nederlandse IT-professionals meent dat, zonder voldoende middelen, de IT-afdeling er niet in zal slagen om de talrijke taken die van haar worden verwacht tot een goed einde te brengen.



Vanuit de organisatie wordt van de IT-afdeling verwacht dat ze zowel ondersteuning biedt bij de dagelijkse taken zoals support, beveiliging en AVG-maatregelen, alsook initiatief neemt om met innovatieve oplossingen te komen die het bedrijf verder vooruit helpen. 68 procent van de IT-professionals meent dat ze niet voldoende middelen hebben om de organisatie hierin adequaat te ondersteunen. 56 procent meent dat een gebrek aan goed gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden hen parten speelt.

Deze resultaten kaderen het Europese onderzoek van Insight, waarvoor de afgelopen maanden 1.012 IT-professionals in negen Europese landen werden bevraagd. Voor Europa ligt het percentage overigens nog iets hoger. 57 procent van de IT-professionals vindt dat alle taken die van de IT-afdeling worden gevraagd met de huidige middelen niet in te vullen zijn.



Technologie speelt cruciale rol

"Bedrijven zijn er zich zeer goed van bewust dat technologie een cruciale rol speelt in hun strategie om te evolueren naar een productieve werkplek om zo de klanttevredenheid te verhogen en/of meer marktaandeel te verwerven. Uit het onderzoek blijkt dat er een spanningsveld is tussen wat het management allemaal wil en wat de IT-afdeling, met de huidige middelen, daadwerkelijk kan," aldus Frank Hoekstra, Vice President Insight Benelux.



Managed Services

Om de werkdruk te verminderen hebben heel wat bedrijven beroep gedaan op Managed Services. In Nederland werd gemiddeld 33 procent van het IT-budget aan Managed Services gespendeerd. De redenen? 60 procent van de ondervraagden geeft aan dat ze dit deden om de dagelijkse IT-taken te stroomlijnen. 25 procent gaf aan dat ze op die manier IT-resources konden vrijmaken om dan in te zetten op echte business-gerelateerde zaken en 44 procent deed het om de medewerkers, die steeds meer hun eigen devices en tools gebruiken, beter te ondersteunen. 73 procent van de ondervraagden zullen in de volgende twaalf tot 24 maanden meer investeren in Managed Services.



Groei-initiatieven

Uit het Europese rapport blijkt dat terwijl organisaties steeds meer verwachten dat de IT-afdeling helpt in het ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven om het bedrijf te laten groeien, de meesten die afdeling toch nog voornamelijk beschouwen als een kostenpost. Ook in Nederland vindt 30 procent van de ondervraagden dat hun afdeling overwegend als kostenpost wordt beschouwd. Dertien procent meent dat ze meer als een innovatie-hub worden beschouwd en 41 procent zegt dat het een mix is.



Overige resultaten

In Nederland heeft het afgelopen jaar zowat 65 procent van hen geïnvesteerd in Software-as-a-Service diensten en 48 procent investeerde in Security-as-a-Service diensten. Beschikbaarheid en beveiliging van data worden voorts aangeduid als twee zeer belangrijke bezorgdheden van de IT-afdeling aangaande de cloudinfrastructuur.

De IT-professionals geven ook aan in welke domeinen meer moet worden geïnvesteerd. Met stip bovenaan genoteerd staat het budget voor security (55 procent), gevolgd door cloud (49 procent) en CRM (35 procent).

Ook over ‘big data’ maken IT-professionals zich zorgen. 31 procent vindt het gebrek aan in-house talent gespecialiseerd in big data een belangrijk probleem. 36 procent vindt dan weer dat het aanwenden van inzichten uit die big data om de business bij te sturen een hele uitdaging zal worden. 38 procent maakt zich zorgen om de enorme hoeveelheid data die er nog zal bijkomen o.a. uit alle sensor-gebaseerde producten.