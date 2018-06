 Directie laat toegevoegde waarde IT-afdeling links liggen

IT-beslisser denkt dat de directie niet weet wie de CIO is of wat hij/zij doet - In de huidige digitaliseringsslag is er nog veel winst te behalen in de relatie tussen de directie en de IT-afdeling. Dit blijkt uit onderzoek van Telindus onder 266 Nederlandse IT-beslissers.



Op de vraag of de doelstellingen van de IT-afdeling worden afgestemd op de algehele organisatiedoelen antwoordt slechts 31 procent bevestigend. 40 procent geeft daarnaast aan dat deze wel op elkaar worden afgestemd, maar dat niet inzichtelijk is wat de bijdrage van IT daadwerkelijk is. Bovendien denkt 21 procent van de IT-beslissers dat de directie de CIO vooral ziet als de persoon die de IT-infrastructuur in de lucht houdt. 22 procent betwijfelt of de directie überhaupt weet wie de CIO is of wat hij/zij doet. Slechts 22 procent meent dat de CIO gezien wordt als een belangrijke sparringpartner voor de verdere bedrijfsontwikkeling.



Zonder afstemming geen toekomstbestendige IT-afdeling

Door een gebrek aan afstemming en onduidelijkheid over de bedrijfsdoelstellingen, is het voor IT-beslissers moeilijk om een toekomstvaste IT-afdeling te realiseren. Bijna de helft van de respondenten (45 procent) geeft dan ook aan geen duidelijke visie te hebben op welke vaardigheden er de komende jaren nodig zijn. Desondanks verwacht de meerderheid van de IT-beslissers dat als zij geen nieuwe vaardigheden ontwikkelen, zij hun functie over vijf jaar niet meer kunnen uitvoeren. Ook wil 52 procent van de IT-afdelingen nieuwe vaardigheden in huis halen en werft daarom nieuwe medewerkers. Hierbij staan security- en cloudspecialisten bovenaan het verlanglijstje.



Betrek ICT bij bedrijfsdoelstellingen

Joris Leupen, Director Strategy and Solutions bij Telindus: "Zolang de IT-afdeling niet wordt betrokken bij de bedrijfsdoelstellingen, is het voor organisaties onmogelijk om succesvol digitaal te transformeren. Het is van essentieel belang dat de IT-afdeling weet waar de organisatie naartoe gaat. Niet alleen om de plannen te kunnen faciliteren, maar juist ook om proactief mee te denken. Dat de IT-beslissers op dit moment geen idee hebben welke vaardigheden ze de komende vijf jaar in huis moeten halen, is dan ook een zorgwekkend signaal. Een overkoepelende strategie met doorvertaling naar een digitalisatiestrategie, waarin zeker ook de rol van IT is vastgelegd, zou hierbij helpen. Bovendien biedt het de IT-manager inzicht om te bepalen welke specialisten hij in huis nodig heeft en op welke vlakken hij beter kan samenwerken met IT-partners. Door als IT-beslisser continu in gesprek te blijven met de directie en op de IT-afdeling efficiënt en slim om te gaan met mensen en tijd kan iedere IT-infrastructuur de business innovator zijn."