Finance professional niet bang voor baanverlies door opkomst blockchain

Finance professional denkt niet dat blockchain hem zijn baan kost - Ruim de helft van de Nederlandse organisaties (52 procent) is al ver met het ontplooien van initiatieven op het gebied van blockchain of zelfs de inzet hiervan.



Ondanks dat veel bedrijven zich focussen op de nieuwe technologie – die ervoor zorgt dat trusted third parties niet meer nodig zijn – is bijna driekwart van de Nederlandse finance professionals (73 procent) ervan overtuigd dat zijn baan over tien jaar nog bestaat. Opvallend is dat met name de respondenten in de transport en logistieke branche (92 procent) verwachten dat zij de komende tien jaar nog blijven zitten waar zij zitten. Dit terwijl de meeste finance professionals (23 procent) denken dat blockchain, naast de financiële sector, juist het meest gaat losmaken binnen de logistieke branche. Dit blijkt uit de FinTech Barometer 2018 van Onguard onder ruim 300 finance professionals en CFO’s in Nederland.



Kansen blockchain

Vier op de vijf finance professionals (83 procent) ziet kansen in de opkomst van blockchain en smart contracts. De top drie kansen volgens hen zijn efficiency (twintig procent), nauwkeurigheid (zeventien procent) en een grote afname in kosten (vijftien procent). Ook verwacht driekwart van de ondervraagden dat zijn organisatie op den duur gaat werken met smart contracts. Dit zijn slimme contracten vastgelegd in een blockchain die reguliere contracten die we gebruiken voor bijvoorbeeld hypotheken, verzekeringen of erfenissen, kunnen vervangen. Deze contracten kunnen zichzelf handhaven. Ruim een op de drie (37 procent) verwacht zelfs al binnen een jaar te gaan werken met deze smart contracts.



Abstracte gevolgen

Marieke Saeij, CTO bij Onguard: "De blockchain-technologie is veelbelovend en is er een waar bedrijven op voorbereid moeten zijn. Wat de gevolgen van deze technologie zijn voor de financiële functies binnen bedrijven is echter nog abstract. De technologie is er en bedrijven zijn ermee aan het experimenteren, maar voordat het echt gaat doorbreken is nog één ding heel belangrijk, namelijk vertrouwen. Bedrijven moeten vertrouwen krijgen in de veiligheid en het gebruik van de technologie en er moet wederzijds vertrouwen ontstaan tussen bedrijven die hier gebruik van gaan maken. Ook bij Onguard tasten we de technologie af en kijken we welke impact het gaat hebben op enerzijds het proces en anderzijds de mensen achter onze software. Of de banen van vandaag over tien jaar nog bestaan is de vraag, maar dankzij deze nieuwe technologie komen er waarschijnlijk ook weer banen bij."