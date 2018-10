 Verandermanager is de sleutel tot succesvolle digitale transformatie

Het veranderen van bedrijfsprocessen heeft impact op de gehele strategie - Technologie speelt een steeds grotere rol en organisaties voelen de druk om hun werkwijze aan te passen om niet onder te doen voor de concurrenten.



Een digitale transformatie zorgt voor een verhoogde productiviteit en efficiëntere processen, wat veel voordeel kan opleveren. Organisaties gaan steeds mobieler werken of maken meer gebruik van applicaties. Een digitale transformatie moet echter niet worden onderschat. Het veranderen van bedrijfsprocessen heeft impact op de gehele strategie, het businessmodel en activiteiten. Bedrijven moeten er daarom voor zorgen dat ze goed voorbereid zijn voordat ze aan de slag gaan met de digitale omslag van hun bedrijf. Dit stelt Robert van Veggel, Managing Director bij Hays Nederland.



Geslaagd veranderingstraject

Van Veggel: "Om een veranderingstraject te laten slagen, leggen managers vaak de focus op de mogelijke technologieën en budgetten. Het belangrijkste element om de digitale transformatie tot een succesvol einde te brengen wordt echter nog vaak vergeten: de medewerker. Als de mensen die deze nieuwe technologie gaan gebruiken niet meegenomen worden in het proces, is de kans klein dat het zal slagen. Geef aandacht aan het menselijke aspect, door de juiste mensen vanaf de conceptontwikkeling te betrekken en het project zal makkelijker geaccepteerd worden door de werknemers."



Bevorder bedrijfsbrede inzet

Voor een grote verandering is een breed draagvlak een must; het moet van de visie van het bedrijf tot in de dagelijkse werkzaamheden terug te vinden zijn. Hierbij is een verandermanager essentieel. Door deze te identificeren en in te zetten kan de boodschap op heldere wijze richting het personeel worden gecommuniceerd. Hij kan ook waarborgen dat de medewerkers bij elke verandering worden betrokken.



Vind het evenwicht

Van Veggel: "De ideale verandermanager is iemand die gepassioneerd is over technologie, en daarnaast inziet wat de positieve impact van een technologische upgrade op een werkwijze kan zijn. Iemand hoeft niet in een technische omgeving gewerkt te hebben of een senior personeelslid te zijn om als verandermanager aangesteld te worden. Het belangrijkste is dat er naar hem wordt geluisterd. Probeer een evenwicht te vinden tussen de belangrijkste beïnvloeders en degenen die tegen verandering zijn. Als de laatstgenoemden eenmaal aan boord zijn, is de slag al ver gewonnen. De directie kan een poule aan verandermanagers vormen en deze gebruiken om informatie te helpen verspreiden en de werknemers ‘op te voeden’."



Behaal maximaal resultaat

Van Veggel besluit: "Samen met de verandermanagers moet een duidelijke communicatiestrategie vast worden gesteld. Zij kunnen immers tijdens het proces fungeren als de ogen en oren van een bedrijf. Vluchtige vergaderingen zijn niet genoeg, management moet met de verandermanagers als team optreden. Door regelmatige updates en feedback krijgen de verandermanagers het gevoel dat zij deel uitmaken van het veranderingsverhaal. En dat komt de uitkomst van het proces alleen maar ten goede. "