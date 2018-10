 Helft werknemers gestrest door verandering in organisatie

Drie op vier werknemers hoopt op een baan zonder veranderingen - De helft van de Nederlandse werknemers ervaart wel eens stress door voortdurende veranderingen in de organisatie. Vier op de tien werknemers wordt zelfs onverschillig als er voortdurend veranderingen plaatsvinden, zo blijkt uit onderzoek van FYNCH.



FYNCH-oprichter Edwin Hansma, een specialist in gedragsverandering binnen organisaties, stelt dat dit een zorgwekkende ontwikkeling is en werkgevers nu in actie moeten komen.

Hansma: "Dat drie op de vier werknemers niet uitkijkt naar verandering, is een goede voorspeller van de hoeveelheid werkstress in Nederland. De komende tijd zullen banen en organisaties namelijk blijven veranderen: verandering is in dit tijdperk de enige constante. Als een industrie niet ontwricht wordt door nieuwe technologie, dan stippelt een nieuwe manager wel een nieuwe koers uit. Dat vraagt van managers om veranderingen samen met werknemers te ontwikkelen, in plaats van nieuwe plannen over een organisatie uit te storten."



Onverschillige werknemer bijna niet te redden

Iets meer dan de helft van de Nederlanders (53 procent) geeft aan wel eens gestrest te zijn door voortdurende veranderingen binnen een organisatie. De helft van de werknemers tot vijfendertig jaar heeft hier last van; bij oudere werknemers is dit maar liefst zestig procent. Ook lager opgeleiden geven aan vaker (60 procent) last te hebben van stress door verandering dan hoger opgeleiden (50 procent).

Hansma: "Verandering leidt tot werkstress, zoveel is duidelijk. Zorgwekkender is dat meer dan vier op de tien Nederlanders aangeeft zelfs onverschillig te worden als er voortdurende veranderingen zijn in een organisatie. Wie onverschillig wordt, verliest elk perspectief en is bijna niet meer aan boord te krijgen. Werk aan de winkel voor managers en leidinggevenden: zij moeten hun mensen leren om te leren, zodat ze klaar voor een toekomst (vol verandering) worden."