Werknemer gestrest door niet goed aangeven eigen grenzen

Verandering, werkdruk en niet aangeven van grenzen grootste stressoorzaken - Nederlandse werknemers ervaren stress door een te hoge werkdruk en veranderende werkomstandigheden, zo blijkt uit onderzoek van FYNCH.



Opvallend is dat maar liefst 55 procent van de werknemers stress ervaart doordat hij of zij zelf niet bijtijds grenzen aan durft te geven. Dat moet anders, stelt FYNCH-oprichter Edwin Hansma, specialist in gedragsverandering binnen organisaties.



Werkdruk en veranderingen

Zeven op de tien werknemers ervoer werkstress door een te hoge werkdruk. Het aanpassen aan nieuwe omstandigheden is een stressbron bij de helft van de werknemers; 45 procent krijgt stress door een andere manier van werken. Dat lijkt van tijdelijke aard, maar heeft volgens FYNCH ook effect op de lange termijn. Hansma: "We leven in een tijd waarin werkomstandigheden en -methoden continu veranderen. Hoe men met die constante verandering omgaat, hebben leidinggevenden en professionals zelf in de hand."



Actie

Hansma roept werkgevers en werknemers dan ook op om actie te ondernemen. "Gestreste werknemers zijn niet alleen minder productief, ze zijn ook minder betrokken en minder geneigd om actie te ondernemen. Daarom moeten leidinggevenden vaker met hun mensen communiceren; twee keer per jaar een evaluatie volstaat niet. Andersom moeten werknemers zich bewuster worden van hun eigen houding en bijvoorbeeld eerder hun grenzen aangeven."



Hogere opleiding geen garantie tegen stress

Acht op de tien hoogopgeleide werknemers ervaart wel eens stress door een te hoge werkdruk; dat is ‘slechts’ het geval bij twee op de drie lager opgeleide werknemers. Hoger opgeleiden ervaren ook vaker (57 procent) werkstress doordat ze hun grenzen niet goed aangeven, dan lager opgeleiden (50 procent). Vrouwelijke werknemers zeggen vaker (62 procent) dan mannen (47 procent) last van werkstress te hebben doordat ze hun grenzen niet goed aangeven.