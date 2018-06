 Vraag naar e-health experts stijgt explosief

Overheid investeert volop in E-health - E-health vormt wellicht een bron van hoop voor het betaalbaar houden van de zorg in de nabije toekomst. Toch blijkt het niet eenvoudig gekwalificeerd personeel voor de sector te vinden.



Er wordt veelal naar hoogopgeleide werknemers gezocht en vacatures zijn niet snel vervuld. Bij zowel grote bedrijven als startups groeit de vraag naar personeel. Joblift analyseerde 3.9 miljoen vacatures die in de afgelopen twee jaar werden uitgeschreven, en vond 258 vacatures voor E-health experts. Het aantal steeg in de afgelopen twaalf maanden met bijna 70 procent ten opzichte van een jaar eerder.



E-health vacatures blijven gemiddeld bijna een week langer onvervuld dan andere banen

Naast kennis van de zorgsector komt er bij de ontwikkeling van E-health producten ICT-expertise kijken. E-health innovatie bevindt zich daarmee op een raakvlak van twee sectoren die al geruime tijd moeite hebben om personeel te vinden. Uit de analyse bleek dat vacatures in de E-health branche gemiddeld 53 dagen online stonden, wat betekent dat ze dertien procent langer onvervuld bleven dan de gemiddelde Nederlandse vacature.



Minstens hbo-diploma vereist

De sector is op zoek naar hoogopgeleid personeel, wat blijkt uit het feit dat voor 93,8 procent van E-health vacatures een hbo-diploma of wo-diploma wordt gevraagd. Daarnaast is voor meer dan een kwart van de vacatures vloeiend Engels gewenst. In de sector wordt in de eerste plaats gezocht naar softwareontwikkelaars en web developers: bijna 32 procent van de vacatures zijn voor ICT’ers. Daarnaast is er veel vraag naar accountmanagers. Ook worden er PhD posities aan verschillende universiteiten en het Trimbos instituut aangeboden die gericht zijn op E-health, een verdere duiding dat de sector veelal naar hoogopgeleide werknemers op zoek is.



Ook aantal e-health vacatures bij startende en kleine ondernemingen stijgt

Grote instituten zoals Universiteit Twente en het UMCG in Groningen schreven de meeste vacatures uit met een vraag naar E-health expertise, iets dat wellicht in de lijn der verwachting ligt gezien de hoge kosten die komen kijken bij de ontwikkeling van innovatie in de gezondheidszorg. Toch zien we dat 40 procent van de vacatures werden uitgeschreven door bedrijven met minder dan 50 werknemers. Daarnaast heeft de regering begin dit jaar nog twaalf miljoen in startups binnen de sector geïnvesteerd om deze impuls verder te stimuleren. Het vacature-aanbod bij startende en kleine ondernemingen in de sector steeg in de afgelopen twaalf maanden met 31 procent procent ten opzichte van de daarop voorafgaande periode.