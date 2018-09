 Een op drie sollicitanten verstuurt meer dan vijf sollicitaties per week

IT’ers maken minst gebruik van persoonlijk netwerk, Hrm’ers meest - Maar liefst 32 procent van de Nederlandse sollicitanten verstuurt wekelijks meer dan vijf sollicitaties. Dit blijkt uit onderzoek van detacheerder Brunel, onder 576 Nederlandse sollicitanten.



Slechts zeven procent van alle ondervraagden zegt tijdens het sollicitatieproces gebruik te maken van zijn persoonlijke netwerk. Van alle sollicitanten maken IT’ers het minste gebruik van hun persoonlijke netwerk (vier procent) en Hrm’ers het meest (zeventien procent).



Actieve sollicitanten

Hoewel een derde van de sollicitanten erg actief reageert op vacatures zegt maar liefst 21 procent van alle ondervraagden slechts één sollicitatie per week te versturen. Van alle vakgebieden zijn IT’ers en sollicitanten uit de financiële sector het meest actief; respectievelijk 42 en 44 procent van hen verstuurt wekelijks meer dan vijf sollicitaties. "Het lijkt erop dat een groot gedeelte van de sollicitanten de zoektocht naar een ideale baan actief in eigen handen heeft genomen," zegt Jacob Schut, Manager Recruitment Brunel Nederland. "Maar er is ook een behoorlijk grote groep inactieven. Zo zegt zeven procent helemaal geen sollicitaties te versturen."



Personal branding

Uit het onderzoek blijkt dat de opmaak van het cv en de motivatiebrief flink wat tijd kan kosten. Zo zegt een kwart van de ondervraagden langer dan een half uur aan de opmaak van zijn of haar cv te spenderen. Wanneer het gaat om de motivatiebrief, is dit zelfs 45 procent. Opvallend is het forse verschil tussen mannen en vrouwen. Waar slechts 22 procent van de mannen langer dan een half uur bezig is met zijn cv, stijgt dit percentage onder vrouwen naar 32 procent. Daarnaast zeggen vrouwen ook flink langer uit te trekken voor de opmaak van een motivatiebrief; zes op de tien vrouwen is hier langer dan 30 minuten mee bezig, tegenover slechts vier op de tien mannen. Schut: "Een sollicitatie draait tegenwoordig om zoveel meer dan alleen de juiste diploma’s. Het cv en de motivatiebrief zijn vaak de eerste dingen waarop een potentiële werkgever u beoordeelt. Door (meer) aandacht te besteden aan de opmaak en prestatie hiervan, zorgt u ervoor dat u er letterlijk uitspringt tijdens het sollicitatieproces."



Vacature aanpassen

Tweederde van de ondervraagden (64 procent) zegt zijn of haar motivatiebrief aan te passen aan de vacature waarop ze solliciteren. Slechts 24 procent van hen zegt hetzelfde te doen voor hun cv. Schut: "Het is belangrijk dat u als sollicitant goed nadenkt over de inhoudelijke relevantie van zowel de motivatiebrief als cv. Op dit gebied is er cv-technisch vaak nog veel winst te behalen. Wanneer u solliciteert naar een serieuze functie, laat dan bijvoorbeeld een bijbaan of vakantiewerk van jaren geleden achterwegen. Dit klinkt erg logisch, maar in de praktijk zien we dit nog regelmatig."