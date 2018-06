 Niet-Nederlandse sollicitatiemail en cv minder vaak bekeken

Arbeidsmarktdiscriminatie start al bij het cv - Sollicitanten met een migrantenachtergrond krijgen al bij het versturen van een sollicitatiemail te maken met arbeidsmarktdiscriminatie. Dit blijkt uit onderzoek van CVster.nl, die 480 identieke digitale sollicitaties -met tracking software- verstuurde in vier verschillende sectoren.



Vier fictieve sollicitanten werden hiervoor ingezet; één met een Nederlandse achtergrond en drie met een migrantenachtergrond.



Arbeidsmarktdiscriminatie start in vroeg stadium

Sollicitatiemails van sollicitanten met een buitenlands klinkende naam werden zeven procent minder vaak geopend dan de e-mails van de sollicitant met een Nederlandse naam. Het cv van de ‘Nederlandse’ sollicitant, dat in de bijlage was meegestuurd, werd zelfs vijftien procent vaker gedownload en bekeken. Discriminatie op basis van naam en/of afkomst blijkt hiermee al in de eerste stadia van het sollicitatieproces plaats te vinden.



Minder positieve reacties voor sollicitant met migrantenachtergrond

De sollicitanten met een migrantenachtergrond kregen zestien procent minder vaak een positieve reactie, zoals een uitnodiging voor een telefonisch interview of een persoonlijk gesprek. Zij kregen op 38 procent van de verstuurde sollicitaties een positieve reactie, terwijl de Nederlandse sollicitant in 45 procent van de verstuurde sollicitaties kon rekenen op een positieve reactie.



Meeste gelijkheid in onderwijssector, veel onderscheid in uitzendbranche

In de onderwijssector zijn de verschillen het kleinst. De sollicitatiemail van sollicitanten met een migrantenachtergrond werd zelfs vijf procent vaker bekeken door recruiters en HR-managers in het onderwijs. Het cv werd, met een gemiddelde van 92 procent, vaak geopend bij alle sollicitanten die in deze sector solliciteerden, ongeacht afkomst. Ook kregen de fictieve sollicitanten evenveel positieve reacties. Bij sollicitaties in de uitzendbranche zijn de verschillen juist het grootst. De sollicitatiemail van de sollicitanten met een migrantenachtergrond werd veertien procent minder vaak bekeken en het cv werd zelfs 29 procent minder vaak geopend vanuit de bijlage. Ook kreeg de Nederlandse sollicitant zo’n 50 procent meer positieve reacties.



Het volledige onderzoek is terug te vinden op de onderzoekspagina van CVster.