Sollicitatietrends 2018: CV ondergaat transformatie

Hoe gewijzigde sollicitaties ook in 2018 het cv grondig aanpakten - Ieder jaar opnieuw zijn er een aantal ontwikkelingen die het solliciteren grondig wijzigen. Ook voor het curriculum vitae is dat het geval. De sollicitatietrends van 2018 bleken sterk in te zetten op de online aanwezigheid en referrals, hoewel ook passief solliciteren het ook steeds beter deed.



Met negen maanden op de teller, is het tijd om even terug te kijken en na te gaan hoe die sollicitatietrends ook het cv beïnvloedden. Aan het woord is Bram Louwers van Perfectcv.nl.



Integratie van de online belevenis in het cv

De laatste jaren verliep solliciteren steeds vaker met een online kwinkslag. Ook in 2018 zette zich dat ongemeen verder. Platformen zoals LinkedIn worden steeds gretiger gebruikt om potentiële kandidaten op te sporen. Ook op het cv heeft dat zo z’n invloed gehad. "Het klopt dat cv’s steeds vaker verwijzingen bevatten naar een online account of portfolio. Sollicitanten die hun kwaliteiten en ervaring via een eigen website uit de doeken doen, zijn ook niet langer ongewoon. Hoe dan ook wordt aangeraden om de socialmedia-accounts netjes op orde te houden, waarom zou u er dan niet gewoon in alle transparantie naar verwijzen?," verduidelijkt Louwers.



Korter en bondiger

Volgens sommigen is ook dit het gevolg van de online belevenis, terwijl het volgens anderen dan weer een kenmerk is van een mentaliteitswijziging die reeds jaren geleden werd ingezet. Volgens Louwers mogen we echter niet al te snel vervallen in zwart-wit denken: "Waarom zou het geen combinatie van factoren kunnen zijn? Sowieso is steeds meer online te vinden en hoeft een recruiter echt niet alles dubbel te lezen. In het curriculum vitae keert men logischerwijs terug naar de essentie, een uitgebreidere uiteenzetting is dan weer online te vinden en voor wie de sollicitant graag echt leert kennen, is er uiteraard nog steeds het sollicitatiegesprek." Hoe dan ook is het een opmerkelijke tendens, gelet op het feit dat zo’n tien jaar geleden het net de uitgebreide cv’s waren die het zo goed deden.



Opkomst van video cv’s

Hoewel cv’s korter en bondiger zijn, hoeft dat nog niet te betekenen dat ze ook laagdrempeliger en toegankelijker zijn geworden. Er zijn immers ook een aantal bijzondere tendensen merkbaar. Video-cv’s vormen er daar één van. "Het klopt inderdaad dat men in sommige sectoren steeds vaker een CVIV vraagt. Hierbij vraagt men bijvoorbeeld om het cv toe te lichten. Een video-cv kan op zichzelf staand zijn of via een linkje aan een klassieke cv worden toegevoegd. Op basis van zo’n CVIV kan de recruiter al heel wat over de sollicitant te weten komen, gaande van zijn spreekvaardigheid tot zijn voorkomen en uitstraling. Momenteel blijkt het voornamelijk in de op appearance gerichte ondernemingen en in de creatieve sector populair te zijn. Toch kan het ook voordelen hebben bij de selectie van verkopers tot zelfs call center agents of teamleaders. Verwacht wordt dan ook dat deze trend zich in de toekomst steeds verder zal doorzetten," blikt Louwers vooruit.