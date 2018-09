Sollicitanten krijgen vaker vast contract aangeboden bij aanvang baan

Achttien procent zou zelfs salaris inleveren in ruil voor contract voor onbepaalde tijd - Werkgevers bieden sollicitanten weer vaker een vast contract aan bij aanvang van een nieuwe baan, zo blijkt uit cijfers van Indeed. Uit aanvullend onderzoek blijkt bovendien dat werknemers nog steeds veel waarde hechten aan een vast contract.



Zo geeft 73 procent van de respondenten bijvoorbeeld aan zich meer gewaardeerd te voelen met een vaste aanstelling.

Indeed deed onderzoek naar het aantal vacatures waarin een vast contract werd aangeboden, versus het aantal vacatures voor een tijdelijk contract. Daarbij werd gekeken naar vacatures die werden geplaatst van januari 2016 tot en met april 2018. Uit die vergelijking komt naar voren dat het aantal aangeboden contracten voor onbepaalde tijd sinds juli 2017 stijgt, nadat er daarvoor nog sprake was van een daling. Vooral in vacatures voor monteurs, werkvoorbereiders en verkopers wordt uitzicht op een vast contract genoemd of direct een aanstelling voor onbepaalde tijd aangeboden. Overigens staat het aantal vacatures waarin een vast contract wordt aangeboden nog niet op hetzelfde niveau als begin 2016. Vergeleken met toen lag het aantal vacatures voor een vaste baan bijna achttien procent lager dan in het begin van 2018.



Sneller baan accepteren met vast contract

Het belang van een vast contract is voor de werkende bevolking nog steeds groot. Uit onderzoek onder 1.015 respondenten blijkt dat maar liefst 81 procent sneller een baan accepteert als hij of zij direct een vast contract krijgt. Bijna een vijfde (achttien procent) zou zelfs een lager salaris accepteren in ruil voor een vaste directe aanstelling.

"Door de kloof in de vraag naar en in het aanbod van geschikt personeel, hebben steeds meer bedrijven moeite om kandidaten aan te trekken en te behouden," zegt Sander Poos, Managing director Benelux van Indeed. "Voor een toenemend aantal werkgevers is die kloof een reden om kandidaten direct een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden. Gezien de waarde die werknemers volgens ons onderzoek hechten aan een vaste baan, is dat in veel gevallen een verstandige keuze van die bedrijven."



Meer waardering

Bijna driekwart van de ondervraagden voelt zich als werknemer meer gewaardeerd met een vast contract dan met een tijdelijk contract. Iets meer dan een derde (36 procent) bleef zelfs wel eens langer bij een werkgever in dienst dan hij of zij wilde om het vaste contract niet te hoeven opgeven. 34 procent is zijn baan wel eens kwijtgeraakt omdat hij wettelijk gezien een vast contract moest krijgen, maar de werkgever dat niet kon of wilde geven.