 Leaserijders worden gediscrimineerd op leeftijd en prijs

VZR vindt dat volledig elektrische en milieuvriendelijke auto’s niet extra belast mogen worden - Vanaf 2019 betaalt u voor een elektrische auto vanaf € 50.000,- de hoge 22 procent bijtelling. De eerste € 50.000,- wordt weliswaar met vier procent belast, echter dit geldt maar voor 60 maanden.



VZR vindt dat de zakelijke rijder die voor een echt milieuvriendelijke elektrische auto kiest niet zo benadeeld mag worden.



CO2 uitstoot van een auto

Voor nieuwe auto’s wordt de bijtelling voor de eerste 60 maanden bepaald op basis van de CO2 uitstoot van de auto. Auto’s zonder CO2 uitstoot – dus elektrische auto’s (EV’s) – hebben vier procent bijtelling. Vanaf 2019 gaat er een nieuwe, en in ogen van VZR, vreemde regel van kracht. Elektrische auto’s hebben vier procent bijtelling, echter tot € 50.000,-. Voor het bedrag boven de € 50.000,- geldt 22 procent bijtelling. In de volksmond wordt dit de Tesla-tax genoemd.



Beperking in bijtellingskorting en geldigheidsduur

De zakelijke rijder die in staat is te kiezen voor een duurdere, maar volledig CO2 vrije auto wordt dus belast met extra bijtellingskosten. Gezien het feit dat elektrische auto’s sowieso duurder zijn in aanschaf is die € 50.000,- redelijk snel bereikt.

Ook de maximale bijtellingsperiode van 60 maanden voor EV’s is VZR een doorn in het oog. Deze stamt uit het verleden. Bij de eerdere lagere bijtellingscategorieën van veertien en twintig procent is deze termijn afgesproken om het budget van de overheid niet onbeperkt te belasten. Echter, met de wens om CO2 vrije auto’s in het wagenpark te verkrijgen en de relatief beperkte aantallen lijkt deze 60 maanden grens volstrekt onnodig. Het tijdsgebonden maken van de lage bijtelling heeft zelfs een heel vervelend bijeffect. Zakelijk gebruik van deze auto’s is na 60 maanden niet meer interessant en deze auto’s verdwijnen vervolgens in de handel naar het buitenland. Het meerjarig CO2-effect wordt zo vooral in het buitenland geconsumeerd en dat kan toch niet de bedoeling zijn van het gegeven belastingvoordeel.



Geen grens volgens VZR

Kortom, VZR vindt dat volledig elektrische en milieuvriendelijke auto’s niet extra belast mogen worden. Daarom is de stelling dat de vier procent bijtellingsgrens van € 50.000,- voor elektrische auto’s niet moet worden ingevoerd. Daarnaast is VZR van mening dat voor CO2 vrije auto’s de 60 maanden grens afgeschaft moet worden. Met deze maatregelen wordt de inzet van volledig elektrische auto’s in Nederland bevorderd en zijn deze meerjarig aantrekkelijk voor ondernemers. Tevens zorgt u zo voor een uitstootverlaging die ook echt bijdraagt aan het komende Klimaatakkoord.