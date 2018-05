 Keuze voor elektrisch vervoer steeds vanzelfsprekender

Maandelijkse kosten elektrische auto’s dalen heel hard - In een aantal Europese landen, waaronder Nederland, kunnen elektrische auto’s nu ook op kostenniveau concurreren met diesel- en benzineauto’s. Dat stelt LeasePlan in de Car Cost Index die de leasemaatschappij jaarlijks publiceert.



Elektrisch aangedreven auto’s zijn in Noorwegen en Nederland zelfs goedkoper dan traditioneel aangedreven wagens. In België en het Verenigd Koninkrijk wordt het verschil in kosten in hoog tempo kleiner.

De LeasePlan Car Cost Index beslaat 21 landen en geeft in elk land een overzichtelijke analyse van de verschillende kosten (2017) die gemoeid zijn met het hebben van een klein- of mediumformaat auto. De totale eigendomskosten betreffen alle kosten zoals brandstof, afschrijving, belastingen, verzekering en onderhoud.



Kosten

Tex Gunning, CEO van LeasePlan, zegt in een toelichting: "Het goede nieuws is dat berijders nu ook vanuit kostenaspect kunnen kiezen voor een elektrische auto. De kosten van EV (Elektrisch Vervoer) zijn meer concurrerend en steeds aantrekkelijker. Echter nog niet in alle landen. De Car Cost Index legt bloot dat beleidsmakers actie moeten blijven ondernemen op sleutelvraagstukken zoals belastingen (in Nederland: BPM, wegenbelasting, bijtelling) en de beschikbaarheid van oplaadstations om zo met elektrisch rijden een gedegen vervoersalternatief door heel Europa te bieden."



Permanente actie

Volgens Erik Henstra, managing director van LeasePlan Nederland is er vanuit de politiek permanente actie nodig om EV een vanzelfsprekend alternatief te laten zijn: "EV is een van de beste manieren om klimaatverandering aan te pakken. De uitdaging is dat iedereen in staat moet zijn een elektrische auto te kopen of te leasen en zich voortaan ‘groen’ te verplaatsen. De meest recente cijfers over de eerste maanden in 2018 laten een nog positievere ontwikkeling zien in de kosten van EV. Het feit dat er de komende jaren ook nog eens allerlei nieuwe modellen op de markt komen, steunt onze overtuiging dat EV een steeds toegankelijker en vanzelfsprekender alternatief wordt voor benzine- en dieselauto’s."

Volgens Henstra zal ook de toename van elektrische occasions die op de markt vrijkomen in combinatie met de mogelijkheid deze te leasen, een extra push geven aan EV in Nederland. "Een win-win: lagere kosten van EV en ook nog eens een lagere CO2 uitstoot."



Belangrijkste bevindingen

 De gemiddelde eigendomskosten van een auto variëren enorm in Europa; van €448/ maand in Polen tot €761/ maand in Italië.



 Gewogen voor BBP (Bruto Binnenlands Product); berijders in Italië, Finland en België worden geconfronteerd met de hoogste eigendomskosten, berijders in Ierland, Polen en Zwitserland met de laagste.



 De kosten van elektrische voertuigen varieren sterk door heel Europa; deze zijn het laagste in Hongarije met gemiddelde maandkosten van €597. In Italië daarentegen bedragen deze €986/maand. Het is daarmee het duurste land om elektrisch te rijden.



 Noorwegen is met €670/maand het enige land waar elektrisch rijden goedkoper is; rijden op benzine kost daar €731/maand en rijden op diesel €722/maand.



 In Nederland zijn elektrische auto’s goedkoper dan dieselauto’s; de maandelijkse kosten van een elektrische auto bedragen €829 vergeleken met €861 voor een diesel aangedreven wagen. Benzineauto’s blijven met €785/maand het goedkoopst in Nederland.



 Noorwegen is het duurste land om een traditionele brandstofauto te rijden. De gemiddelde kosten voor een benzineauto bedragen €731/maand en een dieselauto €722/maand. Dat is voor beide gemiddeld €200 duurder dan het Europese gemiddelde. Dat komt met name door wegenbelasting, de BTW heffing op benzine- en dieselauto’s en de hogere kosten van levensonderhoud in Noorwegen.



 Eigenaren en berijders van elektrische auto’s betalen meer belasting; zij betalen gemiddeld €131/ maand aan wegenbelasting en BTW heffing (als gevolg van hogere aankoopprijzen). Dat is significant meer dan de €104 voor benzine- respectievelijk €108 per maand voor dieselauto’s.



 Berijders van een elektrische auto besparen veel op brandstof; gemiddeld besteden ze €39/maand aan brandstof tegen benzinerijders €110/maand en dieselrijders €78/maand.



 Roemenie is het goedkoopste land om een benzineauto te rijden; de totale maandkosten bedragen slechts €353. Vooral belastingen zijn laag. Roemenen met een bezineauto betalen €50 per maand aan BTW en wegenbelasting