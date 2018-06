 Verdwijnt de traditionele 9  5 werkdag?

70 procent van de werknemers werkt buiten kantoor - Meer dan tweederde (70 procent) van de Nederlandse werknemers werkt wekelijks op een andere locatie dan het (hoofd)kantoor. Bijna de helft (44 procent) doet dit zelfs minstens de helft van de week. Het gebruik van kantoorpanden moet grondig onder de loep moet worden genomen.



Dit blijkt uit een groot, internationaal onderzoek van IWG (International Workplace Group) naar de manier waarop tegen flexibilisering wordt aangekeken. Aan de enquête deden meer dan 18.000 senior managers uit 96 landen mee.



Mobiele beroepsbevolking

Technologische veranderingen zoals cloud computing en video calls zijn belangrijke redenen waarom de beroepsbevolking steeds mobieler wordt. Het onderzoek van IWG, het moederbedrijf van werkplek aanbieders Regus en Spaces, laat zien dat de trend internationaal is. Wereldwijd werkt ook gemiddeld 70 procent van de werknemers wekelijks vanaf een andere plek, en zelfs 53 procent minstens de helft van de week. Elf procent van de mensen werkt vijf keer per week buiten de hoofdvestiging.



Zelf kiezen waar u werkt

Mark Dixon, oprichter en CEO van IWG: "Zelf kunnen kiezen waar u woont en werkt en op wat voor manier u werkt, bijvoorbeeld op een flexplek dichtbij huis of op een locatie waar meerdere mensen werken, betekent minder woon- werkverkeer en een betere work-life balance. Dat is niet alleen goed voor de werknemer zelf, maar het biedt ook bedrijven nieuwe kansen en uitdagingen. Het is een grote verschuiving in de manier waarop er tegen werk en werklocaties wordt aangekeken. Veel bedrijven bekijken nu wat dit concreet betekent voor het gebruik van hun kantoorpanden."



Voordelen flexibel werken

Uit het onderzoek van IWG blijkt eveneens dat bedrijven die hun werknemers de mogelijkheid bieden om flexibel te werken, weten dat hen dat de volgende voordelen oplevert:



Bedrijfsgroei (78 procent)

Concurrentievermogen (82 procent)

Productiviteit (82 procent)

Toptalent aantrekken en vasthouden (66 procent)

Winstmaximalisatie (72 procent)

Generaties lang betekende een kantoorbaan werken op een vaste locatie met werktijden van 9.00-17.00. Een ongekend aantal bedrijven past nu echter een heel ander arbeidsmodel toe, dat voordelen oplevert voor hen en hun werknemers.

De IWG-enquête toont aan dat flexwerken niet alleen de reistijd vermindert. Het verhoogt ook de productiviteit, het personeelsbehoud en werkplezier, en zelfs de creativiteit van werknemers. Daarnaast brengt het voor bedrijven ook financiële en strategische voordelen met zich mee.



Gelukkigere en productievere werknemers

De overstap naar flexibele werkplekken weerspiegelt de veranderende eisen en verwachtingen van werknemers. 66 procent van de Nederlandse ondervraagden vindt dat flexwerken hem of haar helpt om toptalent te werven en te behouden. Meer dan de helft van de ondervraagden (60 procent) vindt dat flexwerken het werkplezier verhoogt. Dit toont aan dat bedrijven ervoor moeten zorgen dat de werkomgeving aansluit bij de wensen van de werknemer van nu.



De voordelen die het bedrijven oplevert zijn duidelijk: een overweldigende 82 procent vindt dat werknemers productiever zijn als ze flexibel kunnen werken.



Iedereen eist 'on-demand'

Daarnaast toont de enquête aan dat niet alleen start-ups flexwerken en gebruikmaken van gedeelde werkruimtes. De meest succesvolle bedrijven ter wereld – waaronder bedrijven zoals Etihad Airways, Diesel, GSK, Mastercard, Microsoft, Oracle en Uber – hebben al een strategie voor flexibel werken.

Annelou de Groot, Board Regus Nederland, vertelt: "Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat ukunt werken waar en wanneer u wilt. De uitdaging voor bedrijven ligt in het optimaliseren van dit nieuwe landschap. Veranderingen in technologie en digitalisering hebben geleid tot een toenemend gebruik van on-demand diensten in het bedrijfsleven. Zowel grote als kleine organisaties willen steeds meer nevenactiviteiten uitbesteden. Senior managers in verschillende branches en van verschillende afdelingen, waaronder risicomanagement, business development, HR, marketing en strategie, bekijken de mogelijkheden van flexwerken. Dit met ondersteuning van professionele aanbieders die een netwerk van on-demand werkplekken hebben. Binnenkort wordt flexwerken simpelweg de norm, en bestaat de 9-5 werkdag niet meer. We staan aan de vooravond van het omslagpunt."