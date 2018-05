 Brabantse (tech)bedrijven populair onder bèta-talent

Commerciële bedrijven winnen van non-profit organisaties onder hoogopgeleide starters - In het zuiden gevestigde (tech)bedrijven in Nederland zijn populair onder bèta-talent. Zo zien we dat bètastudenten en -starters met name bij bedrijven als ASML (1), DSM (3), Philips (4) en Vanderlande (7) zouden willen werken.



Dit blijkt uit de meest recente resultaten van het Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek dat is gehouden in vervolg op eerdere publicaties in het kader van de Meest Favoriete Werkgevers onder de Nederlandse beroepsbevolking en bijbaners in Nederland. Uit het onderzoek onder 6.472 studenten/starters met een hbo- en of wo-niveau blijkt verder dat grote corporates, zoals ING (1), KLM (2) en Unilever (4), erg populair zijn onder hoogopgeleide starters. Vrouwen geven relatief vaker dan mannen aan het begin van hun carrière de voorkeur aan non-profit werkgevers, zoals Het Rijk (1), het UMC Utrecht (4) en de GGZ (5).



ASML nummer een onder bèta-talent in Nederland

Met name Eindhovense bedrijven beheersen de lijst van Meest Favoriete Werkgever onder studenten met een studie in de richting Bouw of Informatica/ICT, Techniek, Wiskunde of Natuurwetenschappen. Zo neemt ASML de nummer één positie in, DSM de derde en Philips de vierde plaats. Met vier zuidelijke (tech)bedrijven in de top-tien is het duidelijk dat deze bedrijven erg in trek zijn.



Ranking Meest Favoriete Werkgever voor bèta-talent 1 ASML 2 Akzo Nobel 3 DSM 4 Philips 5 Unilever 6 Google 7 Vanderlande 8 Coolblue 9 Rabobank 10 Shell Bron: Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek van Intelligence Group (n = 544)



Commerciële bedrijven populair onder hoogopgeleide starters

Waar de grote commerciële bedrijven duidelijk niet zichtbaar waren in de eerdere lijst met Meest Favoriete Werkgevers onder de Nederlandse beroepsbevolking, zien we dat deze organisaties wel populair zijn onder hoogopgeleide starters. Onder hbo en of wo geschoolde starters wordt ING als Meest Favoriete Werkgever gezien gevolgd door KLM, Unilever, Rabobank, Shell, Google, Bol.com, Coolblue en Heineken. Met enkel Het Rijk als non-profit organisatie in deze top-tien wordt het duidelijk dat hoogopgeleide starters de voorkeur geven aan een commerciële organisatie aan het begin van hun carrière.



Ranking Meest Favoriete Werkgever voor hoogopgeleide starters 1 ING 2 KLM 3 Het Rijk 4 Unilever 5 Rabobank 6 Shell 7 Google 8 Bol.com 9 Coolblue 10 Heineken Bron: Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek van Intelligence Group (n = 1182)



Non-profit organisaties populair onder hoogopgeleide vrouwelijke starters en studenten

Onder vrouwelijke starters en studenten met een hbo en of wo opleiding blijkt Het Rijk erg populair te zijn gevolgd door Unilever, KLM, het UMC Utrecht en de GGZ. Met zes non-profit organisaties in de top-10 (Het Rijk, het UMC Utrecht, de GGZ, de GGD, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Radboud UMC) valt het op dat vrouwelijke starters en studenten de voorkeur geven aan een non-profit organisatie om hun carrière te beginnen, waar bij mannen alleen Het Rijk (3) en Defensie (10) in het top-tien rijtje naar voren komen.



Ranking Meest Favoriete Werkgever onder hoogopgeleide vrouwelijke starters en studenten 1 Het Rijk 2 Unilever 3 KLM 4 UMC Utrecht 5 GGZ 6 GGD 7 Rabobank 8 Ministerie van Buitenlandse Zaken 9 PwC 10 Radboud Universiteit Medisch Centrum Bron: Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek van Intelligence Group (n = 1851)





Ranking Meest Favoriete Werkgever onder hoogopgeleide mannelijke starters en studenten 1 Rabobank 2 Philips 3 Het Rijk 4 ING 5 Unilever 6 Shell 7 Google 8 ASML 9 Heineken 10 Defensie Bron: Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek van Intelligence Group (n = 911)