 Data-integratie en automatisering hoog op agenda marketeers

Automatiseren van marketing grote uitdaging - De integratie van data vormt de grootste uitdaging op marketinggebied binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Dit blijkt uit onderzoek van 2bMore.



Met name retailers, uitgeverijen en media- en evenementenbureaus namen deel aan het onderzoek.

Het marketingbureau ondervroeg in de periode april-juni 2017 Nederlandse bedrijven over hun marketingdoelen en hun communicatie met klanten (zowel b2b en b2c). Naast genoemde branches waren er ook deelnemers uit de automotive, financiële dienstverlening, onderwijs, telecom, transport en logistiek en ICT. De meeste respondenten zijn managers in marketing, online, crm of e-commerce (67 procent). De overige deelnemers hebben functies als database marketeer, data-/marktanalist en online marketeer.



Datasilo’s

Uit het onderzoek blijkt dat het voor veel organisaties nog een brug te ver is om data-driven 1-op-1 marketing te bedrijven. "Klanten verwachten dat een leverancier weet wie ze zijn, wat ze willen en op welke informatie ze zitten te wachten", zegt Erik van Stiphout, managing partner bij 2bMore. "Maar bedrijven hebben vaak geen single customer view, omdat klantinformatie is opgeslagen in datasilo’s die niet centraal beschikbaar zijn." Bovendien is data vaak niet realtime beschikbaar om direct in te kunnen spelen op een actuele situatie.

Van de ondervraagde bedrijven onderhoudt 72 procent contact met meer dan 100.000 relaties. Bij 38 procent van de bedrijven die deelnamen aan het onderzoek wordt zelfs contact onderhouden met meer dan een miljoen klanten.



Automatiseren

Het automatiseren van het marketingproces wordt door de helft van de bedrijven (48 procent) genoemd als grootste marketinguitdaging. Ook de realtime beschikbaarheid van data (38 procent) en de integratie van offline en online data (31 procent) eindigen in de top-vijf. De andere twee marketingdoelen in de top-vijf zijn ‘traditioneler’: het uitbouwen en vasthouden van de klantenkring (41 procent) en meer rendement halen uit het marketingbudget (38 procent).

Het belang van digitalisering komt ook terug in de agenda van de directies van de ondervraagde bedrijven. De hoogste prioriteit op de directieagenda van 2017 krijgt klanttevredenheid en -retentie, door 76 procent van de deelnemers als hoogste prioriteit genoemd. Op de tweede plaats, met 45 procent, komt de digitale transitie. Daaronder vallen onder meer de digitalisering van producten, diensten, operatie en klantbediening.



Gemiste kansen

"Organisaties met grote hoeveelheden relatiedata worstelen met het verkrijgen van een centraal klantbeeld. Relatiegegevens zijn verdeeld over verschillende bronsystemen," concludeert Van Stiphout. Daardoor missen bedrijven veel kansen. "Door het ontbreken van een 360 graden klantbeeld zijn organisaties niet of onvoldoende in staat om online en/of offline informatie bij elkaar te brengen om klanten 1-op-1 te bedienen."

Die urgentie wordt in het bedrijfsleven zeker gevoeld. Zes op de tien bedrijven zeggen te vrezen in de komende twee jaar de aansluiting met de klant te verliezen als ze er niet in slagen data-driven marketing op de rails te krijgen. "We zitten midden in een overgangsperiode," aldus Van Stiphout. "Bedrijven moeten nu schakelen op marketinggebied. Anders missen ze de boot."