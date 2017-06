 Vermogensbeheerder verwacht disruptie door digitalisering

Vermogensbeheerders staan aan vooravond van een nieuwe transformatie - De overgrote meerderheid van de vermogensbeheerders verwacht dat de digitalisering de komende tien jaar tot disruptie in hun branche leidt.



Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 450 managers in wealth- en assetmanagement, uitgevoerd door CREATE-Research in opdracht van Dassault Systèmes. 'Early adopters' van digitale platforms en tools geven aan dat ze nu al de vruchten plukken, bijvoorbeeld in de vorm van concurrentievoordeel en een verbeterde klantervaring.

De resultaten van het onderzoek staan beschreven in het rapport 'Digitization of asset and wealth management: promise and pitfalls'. Een greep uit de belangrijkste conclusies:

80 procent van de assetmanagers en 77 procent van de wealthmanagers verwacht dat de digitalisering binnen tien jaar voor gedeeltelijke of zelfs volledige disruptie in hun branche zal zorgen.

54 procent van de assetmanagers maakt gebruik van socialmediatools en 56 procent van de wealthmanagers gebruikt nieuwe digitale platforms. Van alle acht in het onderzoek meegenomen tools is blockchain het minst vaak geïmplementeerd.

De digitalisering wordt versneld door een hogere kostendruk, de opkomst van passieve fondsen met lage kosten, het groeiende belang van vergoedingen en kosten als differentiator, een nieuwe generatie 'digitally-savvy' investeerders en toetreding tot de markt door fintechbedrijven en internetgiganten.

Early adopters van digitale platforms en tools noemen lagere operationele kosten, een sterkere marktpositie, een hogere efficiëntie, betere compliance en een verbeterde klantervaring als voordelen. Ingrijpende transformatie

"Veranderend klantgedrag is de komende jaren de belangrijkste aanjager van de digitalisering," zegt Amin Rajan, CEO bij CREATE-Research. "Financiële diensten evolueren van aanbodgedreven naar vraaggedreven. Dit betekent dat vermogensbeheerders aan de vooravond staan van een nieuwe transformatie met verstrekkende gevolgen. Digitalisering is niet de eerste of de laatste keuze: het is de enige keuze. Leiders met een duidelijke visie op hun business in het digitale tijdperk hebben de toekomst."