 Marktplaats gaat strijd aan met vacaturesites

Vacature-aanbod stijgt met duizenden per maand - Steeds meer mensen vinden een baan via Marktplaats. De handelssite timmert aan de weg in de vacaturecategorie. Het aanbod van vacatures is in de afgelopen tien maanden gestegen van 2.000 naar meer dan 44.000.



Met de introductie van een koppeling met OTYS, een veelgebruikt systeem in de recruitmentbranche, zal dit aantal naar verwachting nog eens met duizenden per maand stijgen. Met de koppeling kunnen vacatures namelijk eenvoudig en gratis worden doorgeplaatst op Marktplaats.





Tweedehands spullen

Marktplaats is in Nederland een begrip als het gaat om het kopen en verkopen van nieuwe en tweedehands goederen, auto’s en diensten. De afgelopen jaren is de handelssite ook uitgegroeid tot een waar banenplatform. Daarbij ligt de focus vooralsnog op banen waarvoor een lage of middelhoge opleiding vereist is, op dat type banen wordt het meest gezocht op Marktplaats. Wouter Geerling, ‎Business Development Manager bij Marktplaats: "Zo wordt bijvoorbeeld veel gezocht naar chauffeurs- of koeriersdiensten of schoonmaakwerk. Gezien de schaarste in deze beroepen, liggen hier voor recruiters ontzettend veel kansen. We zien naarmate Marktplaats bekender wordt als vacaturesite ook vacatures voor hoger opgeleide mensen toenemen. De verwachting is dan ook dat in de komende maanden het aantal bezoekers op zoek naar hogere functies zal toenemen."



Koppeling

Volgens OTYS-CEO Jorrit Blok zorgt de nieuwe koppeling voor een win-win situatie waarvan zowel recruiters als werkzoekenden profiteren. "Recruiters profiteren van een enorm potentieel aan extra bezoekers op hun vacaturepagina zonder extra kosten. Werkzoekenden profiteren van een veel groter aanbod vacatures, waardoor ze eerder een geschikte baan kunnen vinden."