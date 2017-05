 Bedrijven hebben moeite met vinden van goede financiële professionals

Bedrijven genoodzaakt vacatures anders in te vullen - Gespecialiseerde financiële professionals zijn erg gewild bij Nederlandse bedrijven. 25 procent van de Nederlandse CFO’s verwacht in het aankomende jaar nieuwe functies toe te voegen binnen het team.



Daarnaast verwacht nog eens 44 procent bestaande functies met nieuwe medewerkers te moeten opvullen. Het vinden van deze financiële medewerkers is echter geen eenvoudige opdracht: er blijft een aanhoudend tekort aan gekwalificeerde financiële professionals. 84 procent van de Nederlandse bedrijven heeft namelijk moeite met het invullen van vacatures voor financiële profielen. Dat blijkt uit onderzoek van Robert Half onder 200 Nederlandse CFO’s en financieel directeuren.



De financiële afdeling verandert

Finance-afdelingen hebben tegenwoordig met meer te maken dan alleen cijfers. Ze moeten vooruitkijken en op toekomstige ontwikkelingen anticiperen. Dat bedrijven op zoek zijn naar versterking voor hun financiële afdeling is volgens Thomas Traxler, Division Manager bij Robert Half, dan ook een logisch gevolg: "De financiële afdeling staat voor de grootste verandering in zijn bestaan. Meer dan ooit moeten CFO’s en hun teams een evenwicht vinden tussen operationele finance-doelstellingen, veeleisende compliance en regelgeving, en de steeds hogere verwachtingen van bedrijven."



Meer vraag dan aanbod

Het evenwicht tussen de vraag van bedrijven en het aanbod van financiële kandidaten is scheef verdeeld. Door de schaarste op de arbeidsmarkt voor financiële profielen zijn bedrijven genoodzaakt om hun recruitmentstrategie bij te sturen om bepaalde vacature te kunnen invullen. Maar liefst 95 procent van de CFO’s overweegt dan ook openstaande vacatures in te vullen met medewerkers zonder financiële achtergrond en hen intern bij te scholen.

Dat is een logisch gevolg zegt Traxler: "In een zeer competitieve markt kunnen bedrijven niet blijven wachten op een buitenkansje. Ze moeten zich vooral bewust zijn van wat de echte must-haves en wat de nice-to-haves zijn voor een functie. Bepaalde skills zijn natuurlijk onontbeerlijk maar er zijn ook vaardigheden die gemakkelijk aangeleerd kunnen worden op de werkvloer." Dat blijkt ook uit de hoofdredenen die CFO’s geven om niet-financiële medewerkers te werven: 54 procent geeft aan dat relevante ervaring binnen de industrie evengoed belangrijk is. Daarnaast zijn volgens 49 procent voor sommige profielen de ‘soft skills’ belangrijker dan de technische vaardigheden.



Belang van sociale vaardigheden

Automatisering zorgt ervoor dat er binnen de financiële afdeling meer ruimte ontstaat om strategische richting te geven aan het bedrijf. Technologie wordt ingezet om gegevens te analyseren zoals het voorspellen van trends, inzicht krijgen in het gedrag van consumenten of om innovatie aan te sturen. "Een goede samenwerking met alle afdelingen binnen het bedrijf is daarbij cruciaal. Inzichten moeten op een heldere manier gecommuniceerd worden naar de verschillende afdelingen binnen organisaties. Naast de technische vaardigheden worden daarom ook de sociale vaardigheden steeds belangrijker. De zoektocht naar mensen met de juiste vaardigheden om dit tot een goed einde te brengen, zal dan ook een uitdaging blijven voor menig bedrijf," aldus Traxler.