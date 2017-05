 Hashtag steeds vaker als handelsmerk geregistreerd

64 procent meer aanvragen binnen een jaar - In 2016 is het aantal handelsmerken met een hashtag ervoor wereldwijd toegenomen met 64 procent. Dit blijkt uit onderzoek van CompuMark.



Zo heeft bijvoorbeeld T-Mobile de handelsnaam #getthanked geregistreerd. Twee andere voorbeelden zijn #lovetravels (Marriott) en #gofor2 (Hershey). Sinds de eerste handelsmerkaanvraag met een hashtag in 2010, zijn er meer dan 5.000 aanvragen ingediend, waarvan 2.200 in 2016.



Amerikaanse groei

Het onderzoek laat zien dat de Verenigde Staten in 2016 de meeste handelsmerken met een hashtag heeft geregistreerd (608). Met dit aantal laten ze de nummer twee op de lijst ver achter zich. Brazilië staat namelijk met 226 registraties op de tweede plaats, gevolgd door India met 141 registraties.

"Hoewel bedrijven meer hashtag-handelsmerken registreren dan ooit tevoren, is de groei in de Amerikaanse markt toch minder sterk ten opzichte van vorig jaar," zegt Rob Davey, senior director Global Services bij CompuMark. "In 2015 was de groei van het aantal aanvragen 35 procent en in 2016 is dit gezakt naar 28 procent."



Social media

"De stijging van officiële aanvragen geeft aan dat organisaties de meerwaarde ervaren van het doorlopen van het gehele handelsmerkproces binnen alle relevante gebieden, zoals social media. Het doorlopen van dit proces zorgt ervoor dat het handelsmerk overal beschermd is tegen mogelijke inbreuk en dat de bijbehorende risico’s worden verlicht."



Drie klassen

Als men kijkt naar de Internationale Nice-classificatie voor handelsmerkregistraties (die 45 klassen betreft), werden in 2016 de meeste aanvragen voor hashtag-handelsmerken gedaan in de volgende drie klassen:

594 aanvragen in klasse 41 (onderwijs- en entertainmentdiensten, shows, sportevenementen en training);

587 aanvragen in klasse 35 (reclame en administratie, business consultancy, marketing, online retail en recruitment);

512 aanvragen in klasse 25 (kleding, schoenen en petten).

Deze top drie is in vergelijking met 2015, ondanks dat ze onderling zijn gewisseld, hetzelfde gebleven. De grootste verandering is zichtbaar bij de vierde plaats. In 2015 stond klasse negen (computersoftware, hardware, computergames, CD’s, DVD’s, MP3-spelers en digitale publicaties) met 278 aanvragen op de vierde plaats. Deze klasse zakte in 2016 terug naar de vijftiende plaats met slechts 101 aanvragen.