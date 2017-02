 Manager financiële dienstverlening voorziet gebrek blockchainkennis

Managers in financiŽle dienstverlening voorzien belangrijke langetermijnrol blockchain - Uit wereldwijd onderzoek onder 200 topmanagers in de financiële dienstverlening blijkt dat 89 procent gelooft dat hun sector in 2026 blockchain zal gebruiken voor tal van dagelijkse toepassingen.



De resultaten van het onderzoek, uitgevoerd door TABB Group in opdracht van Synechron laten zien dat financiële instellingen overtuigd zijn van het innovatieve vermogen van blockchain op de lange termijn. Wel wordt door 70 procent een gebrek aan kennis en talent voorzien.

94 procent is ervan overtuigd dat raden van bestuur investeren in de ontwikkeling van blockchain-projecten en bijna 87 procent gelooft dat budgetten toereikend zijn om blockchain-projecten te implementeren. Echter, vandaag de dag is één van de grootste uitdagingen van bedrijven die blockchain implementeren een gebrek aan human resources. 70 procent van de aan het onderzoek deelnemende business- en IT-beslissers op senior niveau in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Europa, denkt dat hun organisatie op dit moment niet voldoende talent in huis heeft dat in staat is om blockchain-technologie te implementeren.



Twee derde bedrijven actief met blockchain

Ondanks deze uitdagingen laat het onderzoek zien dat meer dan twee derde (67,4 procent) van de bedrijven actief betrokken is in blockchain-initiatieven. Dertien procent van de managers zegt blockchain-teams samen te stellen en bijna één op de vijf (16,7 procent) heeft al een use case voor de technologie geïdentificeerd - met name Global Payments, Trade Finance en KYC worden genoemd. Verder zegt vijftien procent al een pilot-applicatie te hebben gebouwd, alleen of met een partnerbedrijf. En bijna een kwart (22,7 procent) neemt deel aan een werkgroep over de technologie.

Interessant zijn de uitkomsten waar het regulering betreft. Bijna 25 procent van de respondenten zegt te wachten op wettelijke richtlijnen over blockchain voordat zij actie ondernemen. Dit kan misschien veranderen als gevolg van de nieuwe richtlijnen van FINRA. Ondanks het gegeven dat regelgeving een obstakel vormt, noemt slechts 16,7 procent van de bedrijven dit als het onderdeel waarvoor zij het liefst een oplossing zien. Bedrijven zijn met name geïnteresseerd in oplossingen voor onzekere en beperkende aspecten van blockchain technologie. 29,3 procent van de respondenten noemt interoperabiliteit (de ene blockchain oplossing die niet geintegreerd kan worden met een andere die een andere onderliggende infrastructuur gebruikt) als belangrijkste uitdaging, gevolgd door privacy (20,9 procent) en schaalbaarheid (20,5 procent).



Serieuze overwegingen

Faisal Husain, CEO Synechron: "Het is duidelijk dat veel financiële dienstverleners serieus de toepassingen van blockchain in hun organisatie overwegen of deze technologie al in de praktijk brengen. Zoals met elke nieuwe technologie, zijn er uitdagingen te overwinnen. Ons onderzoek laat zien dat het aantrekken van de juiste mensen zo'n uitdaging is, evenals regelgeving en technologische overwegingen. Bedrijven moeten zorgvuldig overwegen hoe zij hiermee omgaan. Zij hebben kennis nodig op al deze gebieden voordat zij een strategische beslissing kunnen maken over hoe zij verder gaan en actie ondernemen."