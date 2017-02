 Groot deel van de Nederlanders wordt slapend arm

Nederlander mist kennis van geldzaken - 85 procent van de Nederlandse huishoudens heeft te weinig kennis van financiën. Dat blijkt uit onderzoek van prof. dr. Dirk Brounen en prof. dr. Kees Koedijk van TIAS Business School.



Ruim 2.000 respondenten is gevraagd om antwoord te geven op vijf financiële basisvragen. Slechts vijftien procent was in staat om alle vragen juist te beantwoorden.

Het gemiddelde huishouden in Nederland bezit 177.000 euro aan vermogen. Geld dat voor 63 procent vast zit in de eigen woning. De rest komt voort uit banktegoeden (spaargeld), beleggingen en inboedel. Dat is een probleem, want de Nederlandse overheid trekt zich terug en burgers moeten steeds meer zelf de financiële regie voeren.



50-plussers scoren slechts lichtelijk beter dan 30'ers en 40'ers

Huishoudens die bestaan uit 30'ers en 40'ers doen het daarbij slechter dan de 50-plussers. Het gemiddelde huishouden van mensen in de leeftijdscategorie 30-49 jaar bezit 105.000 euro aan vermogen. 61 procent daarvan zit vast in de eigen woning. Maar liefst 86 procent van de ondervraagde 30'ers en 40'ers heeft moeite met het beantwoorden van de vijf basisvragen. De 50-plussers hebben gemiddeld 228.000 euro aan vermogen. Daarvan zit 64 procent vast in de eigen woning. Van deze groep is 85 procent niet financieel vaardig, dit terwijl 22 procent denkt wel financieel vaardig te zijn.



Vijf financiële basisvragen

De vijf vragen gaan over de rente op spaargeld, obligaties, de hypotheek en over beleggen in aandelen en beleggingsfondsen. Het zijn basisbegrippen die goed begrepen moeten om zelf goede financiële keuzes te kunnen maken.