 Recruiter slaat de plank mis: baanaanbiedingen sluiten niet aan

Kwart IT-ers voelt zich door recruiters aangetast in privacy - Een grote meerderheid (80 procent) van de IT’ers geeft aan dat de baanaanbiedingen die zij ontvangen via recruiters niet aansluiten op wat ze zoeken. Driekwart ergert zich eraan dat recruiters zich niet verdiepen in de kandidaat.



Dit blijkt uit onderzoek van Tweakers en De Persgroep Employment Solutions onder ruim 1.000 IT’ers.

IT’ers zijn gewild op de arbeidsmarkt: één op de drie wordt een aantal keer per maand benaderd met een baanaanbieding. Bij 21 procent is dit een aantal keer per week of zelfs dagelijks. Dit gebeurt meestal via LinkedIn, gevolgd door mail en telefoon. Eén op de tien wordt daarnaast weleens benaderd via de receptie van de huidige werkgever.



Zoeken naar de juiste match

Frederik Zevenbergen, community manager bij Tweakers: "Recruiters gaan erg ver in het zoeken naar de juiste ‘match’, maar gestandaardiseerde mailtjes en opdringerige belletjes naar kantoor werken averechts. Ruim één op de drie IT’ers ergert zich aan de brutaliteit in de benadering van recruiters. Een kwart vindt zelfs dat hun privacy wordt aangetast, doordat recruiters hen benaderen in de privésfeer of op het werk. Om de juiste persoon voor de functie te vinden, is een persoonlijke benadering van essentieel belang. De recruiter moet zich voldoende verdiepen in het profiel van de kandidaat."



Verzoek IT’ers aan recruiters: verdiep u oprecht in de persoon die u werft

58 procent van de IT’ers vindt het vervelend als recruiters beperkte vakkennis hebben. Recruiters begrijpen de functie die ze aanbieden niet goed, waardoor de aangeboden baan niet matcht met de kandidaat. Van de ondervraagde IT’ers zou 66 procent graag zien dat recruiters hen alleen nog met oprechte interesse en op een persoonlijke manier benaderen. Ook ziet 42 procent de wervings- en selectiebureaus het liefst verdwijnen en doet liever zaken met de directe werkgever. Een ruime meerderheid van de ondervraagden zou het liefst zelf meer controle hebben door welke recruiter ze worden benaderd.