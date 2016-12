 Meeste Nederlanders vieren kerst met familie

Persoonlijke kerstwens favoriet - Vorige week bleek uit onderzoek van Netwerk Notarissen dat één op de vier Nederlanders Kerstmis niet met familie viert. Een opmerkelijk verschil met de resultaten uit de jaarlijkse kerstenquête van Hallmark Cards. Hierin zegt 82 procent deze Kerst zijn of haar familie wél te zien.



Maar liefst 94 procent van de mensen die de vragenlijst invulden, geeft aan dit jaar Kerstmis te vieren. Man of vrouw maakt daarbij geen verschil, hoewel de verdeling mannelijke (vijftienprocent) en vrouwelijke (85 procent) respondenten, het onderzoek een hoog vrouwelijk gehalte geeft. De helft van de mensen vindt Kerstmis een moment om even bij stil te staan, lief te zijn voor elkaar en na te denken over vrede op aarde. Voor één op de vijf mensen heeft het kerstfeest nog altijd een religieuze betekenis. Ruim 65 procent vindt de Kerst daarnaast vooral een gezellig samen zijn, met lekker eten en drinken.



In de stemming komen

Dat Kerst niet behouden is tot twee dagen gezellig samenzijn met familie (82 procent), gezin (37 procent) en vrienden (22 procent) blijkt wel uit de aanloop naar het kerstfeest. Op een schaal van 1 tot 10 scoort de moeite die men doet om het huis in kerstsfeer te brengen een 7,0. Gelukkig doet men dat met veel plezier, want al het gesjouw met bomen, ballen en sterren wordt met een 7,2 gewaardeerd. En het belang van het overbrengen van de beste wensen met Kerst? Dat mag op een 7,3 rekenen. Het huis in kerstsfeer brengen én het overbrengen van kerstwensen hoort er in de beleving dus helemaal bij.



Een échte kaart met stip op één

Het liefst brengen we onze beste wensen aan familie (94 procent), vrienden (87 procent) en buren (60 procent) over met een kerstkaart via de post (88 procent). Zo'n 40 procent brengt zijn wens ook wel mondeling over als ze de persoon in kwestie zien. Sociale media, WhatsApp en e-mail zijn met respectievelijk 30 procent, 32 procent en twintig procent een sterk ingeburgerde aanvulling op onze kerstwenskanalen, maar nog steeds geen absolute vervanging. Ook opvallend: dit jaar stuurt één op de drie mensen een kerstkaart op basis van het principe: 'wie mij stuurt, stuur ik terug'.



Maak het persoonlijk

Op de vraag welke kaarten men het liefst ontvangt, blijkt dat de boodschap het belangrijkst is. Het zijn de woorden van de schrijver die het verschil maken, vindt 64 procent van de ondervraagden. Niet gek dus, dat men soms ook moeite heeft met het bedenken van een tekst. Bijvoorbeeld als iemand u heel dierbaar is (32 procent) of wanneer iemand het moeilijk heeft (negentien procent). Inspiratie door voorbeelden van anderen wordt gewaardeerd (74 procent). En de ultieme beloning voor een zorgvuldig opgestelde tekst? Een positieve reactie van de ontvanger, zegt twintig procent. Want een ander laten weten dat u aan hem of haar denkt, daar doet u het tenslotte allemaal voor.