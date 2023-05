 Zo kan een mobiliteitsstrategie bijdragen aan het aantrekken van Generatie Z

Hoe blijf je als werkgever aantrekkelijk voor de nieuwe generatie? - Generatie Z, lange tijd werd het de generatie van de toekomst genoemd, maar inmiddels is het de generatie van nu. De jongeren geboren tussen 1995 en 2010 staan op het punt een gunstige arbeidsmarkt in te stappen, of zijn zelfs al begonnen aan hun professionele carrière. Deze generatie komt wel met geheel andere behoeften en verwachtingen dan de meeste werkgevers gewend zijn.



Hoe blijf je als werkgever aantrekkelijk voor deze nieuwe generatie, en hoe kan een mobiliteitsstrategie hieraan bijdragen? Vincent van der Meer van XXImo deelt drie belangrijke ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, waar werkgevers rekening mee moeten houden bij het aantrekken en behouden van Generatie Z.

Duurzaamheid: Nooit eerder was een generatie zo begaan met duurzaamheid als Generatie Z. Zij zijn zich enorm bewust van hun impact op het milieu, en zijn dan ook continu op zoek naar duurzame oplossingen. Als het aankomt op het kiezen van een werkgever wordt er niet alleen gekeken naar de duurzaamheid van het bedrijf zelf, maar ook naar de mate waarin de arbeidsvoorwaarden duurzaamheid stimuleren (groene arbeidsvoorwaarden). Generatie Z vindt het belangrijk welke impact hun (zakelijke) reisgedrag heeft. De mogelijkheid om duurzame reisopties te kiezen, zoals openbaar vervoer, de (deel)fiets of deelauto, heeft dan ook hun voorkeur bij een werkgever.

Bleisure: Het klinkt als een nieuw concept, Toch is de term in 2009 al voor het eerst geïntroduceerd. Het is een concept waar Generatie Z zich goed in kan vinden: het combineren van zakelijk reizen met vrije tijd, zoals een extra vrije dag plakken aan een zakenreis om ook de omgeving te kunnen ontdekken. Generatie Z hecht meer waarde aan ervaringen dan aan bezittingen, denk aan flexibele werkuren, maar ook aan de mogelijkheid om op afstand te werken. Zo is er ook steeds meer interesse in een workation (werken op een vakantiebestemming). De jongere generatie heeft behoefte aan een werkgever die hierin flexibiliteit en bijpassende reismogelijkheden biedt.

Autonomie: Voorheen werden zakelijke reizen en bijbehorende zaken, zoals het boeken van hotels en vervoer, volledig geregeld door de werkgever. De jongere generatie heeft hier liever zelf grip op. Wanneer wordt er gereisd, en met welk vervoersmiddel? Wat is de accommodatie, en kan er nog een vakantiedagje aan vastgeplakt worden? Generatie Z bepaalt liever zelf. Het enige dat Generatie Z van de werkgever verwacht is dat zij het budget beschikbaar stellen en het zo eenvoudig mogelijk maken om deze zaken te declareren. Wensen van nu

Groene arbeidsvoorwaarden, ervaringen en een goede werk-privébalans zijn de wensen van de generatie van nu. Werkgevers moeten zoveel mogelijk tegemoetkomen aan deze wensen. De ontwikkeling van een mobiliteitsbeleid dat flexibiliteit, duurzaamheid en keuzevrijheid centraal stelt is dan ook essentieel. Een mobiliteitsplatform biedt hier een oplossing. Het geeft onder andere inzicht in CO2-uitstoot, waardoor het eenvoudig is om te kiezen voor duurzamere reisopties. Ook creëert het maximale vrijheid, waardoor werkgevers ruim baan kunnen geven aan de wensen van werknemers binnen de grenzen van een budget. Dit zorg ervoor dat werkgevers aantrekkelijk blijven voor de huidige arbeidskrachten én in het oog springen bij de nieuwe generatie.