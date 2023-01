 Nederlanders koplopers in thuiswerken

71 procent werkt eens per week of vaker op afstand - Het mobiliteitsgebruik van Europeanen heeft blijvende gevolgen ondervonden van de coronapandemie, waarbij de impact op het woon-werkverkeer van Nederlandse werknemers bovengemiddeld hoog is. Zo blijkt uit onderzoek naar de mobiliteit van werknemers* in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië, uitgevoerd door Arval Mobility Observatory.



In samenwerking met marktonderzoeksbureau Ipsos zijn voor het onderzoek bijna drieduizend Europese werknemers gevraagd naar hun gedrag en perceptie ten aanzien van woon-werk- en zakelijk verkeer.

Waar in Europa gemiddeld minder dan de helft (47 procent) van de werknemers aangeeft sinds de coronapandemie vaker op afstand te werken, is dat in Nederland bijna twee derde (63 procent). Op het moment van het onderzoek werkt 71 procent van de ondervraagde werknemers in Nederland minstens een dag per week op afstand, elf procentpunt meer dan het Europees gemiddelde (60 procent).



Andere opvallende uitkomsten:

• De meeste Nederlanders wonen meer dan 20 kilometer verwijderd van hun werkplek (54 procent), tegenover een Europees gemiddelde van 43 procent.

• Voor 71 procent van de Europeanen is de auto nog altijd het vaakst gebruikte vervoersmiddel voor woon-werkverkeer, terwijl dit voor slechts 59 procent van de Nederlanders geldt. Dit verschil is te verklaren door de hoge adoptiegraad van (elektrisch) fietsen en scooters als primair vervoersmiddel in Nederland (36 procent).

Arjos Bot, Head of Arval Mobility Observatory: "We zien dat, hoewel de auto in Nederland nog steeds het voornaamste vervoersmiddel voor woon-werkverkeer is, ook steeds vaker gekozen wordt voor alternatieven als fietsen, scooters en het openbaar vervoer. Werknemers in Nederland kunnen over het algemeen kiezen uit verschillende vormen van mobiliteit en ontvangen hiervoor meestal een mobiliteitsbudget of reiskostenvergoeding van hun werkgever. Dit is vaak afhankelijk van de locatie van de werkplek. Werkgevers in de (Rand)stad zullen het gebruik van een auto eerder ontmoedigen, terwijl dit door werkgevers buiten de stad juist omarmd wordt."

• De meeste Nederlandse werknemers zijn over het algemeen tevreden met de oplossingen die werkgevers aanbieden voor vervoer (63 procent), dit geldt voor slechts 45 procent van de Europese ondervraagden.

• De mobiliteitsoplossingen die werkgevers aanbieden zijn voor 64 procent van de Nederlandse ondervraagden een belangrijk criterium bij de keuze voor een nieuwe werkgever.

Wesley van der Wal, Head of Mobility bij BNP Paribas Arval: "Het onderzoek laat zien dat werknemers hoge verwachtingen hebben van het mobiliteitsaanbod van werkgevers. Een aantrekkelijk mobiliteitsaanbod, dat voldoet aan de behoefte van medewerkers, kan nét die onderscheidende factor zijn bij de keuze voor een werkgever. Aangezien werkgevers een belangrijk marktaandeel hebben in duurzame mobiliteit, moeten zij zich bewust zijn van de relevantie in de arbeidsmarkt en mogen zij best wat meer laten zien."



*Respondenten zijn werkzaam bij bedrijven met meer dan 100 werknemers in dienst.