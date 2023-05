 Bedrijven die AI omarmen presteren aanzienlijk beter,

Het belang van AI voor bedrijven - Kunstmatige intelligentie (AI) wordt door bedrijven gezien als de sleutel tot operationele veerkracht en concurrentievoordeel, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van Accenture. Uit 'Reinventing Enterprise Operations' komt naar voren dat maar liefst 73 procent van de bedrijven AI als een essentiële investering beschouwt voor betere prestaties en operationele veerkracht, terwijl 90 procent van de leidinggevenden AI toepast om hun bedrijven wendbaarder te maken in een dynamische markt.



In het onderzoek 'Reinventing Enterprise Operations' worden organisaties beoordeeld op basis van zes criteria voor operationele volwassenheid: AI, data, processen, talent, samenwerking en stakeholderervaringen. Slechts negen procent van de bedrijven blinkt uit in alle criteria, wat leidt tot opmerkelijke resultaten: gemiddeld 1,4 keer hogere operationele marges, 42 procent snellere innovatie, een verbetering van 34 procent in duurzaamheidsprestaties en 30 procent hogere tevredenheidsscores vergeleken met hun concurrenten.

"AI is de drijvende kracht achter een nieuwe golf van innovatie en groei, waardoor bedrijven zich kunnen onderscheiden in het huidige digitale landschap. CEO's moeten nu handelen om het potentieel van AI te benutten door digitalisering te versnellen, operationele veerkracht op te bouwen en toekomstgerichte groeistrategieën te ontwikkelen. Het uiteindelijke succes van een organisatie hangt af van de effectieve integratie van technologie, talent, data en processen om concurrerend te blijven in deze snel veranderende wereld," zegt Nicole van Det, Country Managing Director Accenture Nederland.



Vijf stappen om prestaties te verbeteren

Leiders kunnen de volgende vijf stappen toepassen om prestaties te verbeteren:

• Verrijk AI-ervaringen: Ontdek innovatieve toepassingen om de ervaring van werknemers en klanten te verbeteren.

• Maximaliseer datagebruik: Formuleer een duidelijke strategie voor het creëren, verzamelen en verrijken van data, en minimaliseer vooroordelen voor effectievere besluitvorming.

• Optimaliseer processen: Evalueer huidige processen, pas AI-gestuurde inzichten toe voor verhoogde efficiëntie en simuleer veranderende scenario's om verbeteringen te perfectioneren.

• Creëer een adaptieve personeelsstrategie: Bied werknemers technologiekeuzes die aansluiten bij hun behoeften en bevorder flexibiliteit.

• Adopteer een 360°-benadering: Bevorder holistische waardecreatie door gebruik te maken van datagestuurde inzichten van klanten, werknemers en ecosysteempartners.