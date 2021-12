 2022 wordt het jaar van multimodale Artificial Intelligence

Grote spelers versterken hun monopolie met AI - Het afgelopen jaar zagen we dat organisaties nog meer zijn gaan investeren in oplossingen die zijn gebaseerd op Artificial Intelligence (AI). Op deze manier kunnen ze hun bedrijfscontinuïteit waarborgen en medewerkers beter ondersteunen op locatie of vanuit huis. Daarnaast zagen we ook weer veel nieuwe ontwikkelingen en speculaties over hoe AI de toekomst gaat veranderen.



Maar wat kunnen we volgend jaar verwachten van deze technologie? BrainCreators, de innovatieve specialist op het gebied van digitale inspecteurs op basis van AI technologie, doet vijf AI-voorspellingen voor 2022.



De vijf AI-voorspellingen voor 2022



Multimodale AI

2022 wordt het jaar van multimodale AI, wat ervoor zorgt dat beeld, tekst en geluid tegelijkertijd kan worden gebruikt om AI-modellen te trainen. Dankzij multimodale AI kan bijvoorbeeld beeld eigen tekstbeschrijvingen genereren en video’s automatisch aan elkaar worden gematched op basis van tekst en geluid. Hierdoor zal er meer interactie en natuurlijke communicatie zijn tussen mensen en machines. Multimodale AI kan bijvoorbeeld gebruikt worden om taalservices te verbeteren. Een vertaalservice kan dankzij multimodale AI niet alleen aanwijzingen halen uit gesproken woorden, maar ook uit visuele voorwerpen in videobeeld. Daarnaast kan multimodale AI ook worden toegepast om nauwkeuriger voorspellingen te doen. Door data van verschillende bronnen, zoals radiologische onderzoeken, pathologieresultaten, chirurgische informatie en andere patiëntgegevens te combineren, kunnen er dankzij multimodale AI bijvoorbeeld betere medische diagnoses worden gegeven.



Meer AI toepassingen op edge devices

Verder zullen we in 2022 steeds vaker AI toepassingen te zien krijgen op edge devices. Camera's, auto's, deuren en andere apparaten krijgen krachtigere chips, waardoor veel slimme dingen gedaan kunnen worden zonder Cloud verbindingen. Vooral in sectoren zoals vastgoedbeheer, infrastructuur en de maakindustrie is er toenemende vraag naar intelligente Internet of Things (IoT) Edge oplossingen. Dankzij deze ontwikkeling kunnen organisaties hun marges sterk verhogen, klantervaring verbeteren en operationele efficiëntie optimaliseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het automatisch inspecteren van producten en objecten, het anonimiseren en vervolgens gebruiken van videobeelden voor patroonherkenning of het observeren van materialen, terreinen en gebouwen.



Deepfake niet meer van écht te onderscheiden

Deepfake technologie zal in 2022 voor het menselijk oog niet langer te onderscheiden zijn van echte beelden. Deep learning is een techniek die valt onder AI en is de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van slimme machines die een vorm van intelligentie vertonen door het denkvermogen van de mens te kopiëren. Gezien Deepfake wordt gebruikt om nepvideo’s te maken die net echt lijken, wordt de technologie vaak negatief belicht. De toepassing kan immers op vele manieren gebruikt worden en zo meningen manipuleren, mensen chanteren of reputatieschade toebrengen. Toch kan Deepfake technologie ook voordelen bieden. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van Deepfake in de filmproductie, bijvoorbeeld door een overleden acteur een rol te geven in de vervolgfilm of nasynchronisatie. Deepfake kan ook worden gebruikt voor het synthetiseren van realistische data om onderzoekers te helpen nieuwe behandelmethoden voor ziekten te ontwikkelen, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van patiëntgegevens.



Grote spelers versterken hun monopolie met AI

De echte grote spelers (FAANG) zullen in 2022 hun monopolie op grote trainingsdata sets verder versterken. Dat betekent dat sommige AI-modellen alleen nog getraind kunnen worden achter de gesloten deuren van deze bedrijven. Hoewel deze bedrijven hun modellen soms open source aanbieden, zal dit met de trainingsdata niet gebeuren. Hierdoor ontstaat er een nog grotere kloof tussen bedrijven en vrij onderzoek waar de burger niet gebaat bij is.



Cybercrime en AI

AI zal volgend jaar ook steeds vaker worden ingezet voor het opsporen en bestrijden van cybercrime. Tegelijkertijd gebruiken ook cybercriminelen steeds vaker AI om slimme malware te ontwikkelen, waarmee ze op efficiënte wijze en grote schaal aanvallen kunnen uitvoeren die een grote kans van slagen hebben. In 2022 zal dit kat en muis spel verder toenemen en de digitale wedloop tussen cybercriminelen en securitybedrijven en overheden zich verder ontwikkelen.

"Door onder andere de pandemie zijn processen het afgelopen jaar nog meer geautomatiseerd en organisaties meer digitaal gaan werken, zodat de wereldeconomie door kan blijven draaien. AI heeft hier een positieve rol in gespeeld en ik verwacht dat we in de toekomst nog meer gaan profiteren van deze technologie," aldus Maarten Stol, Chief Scientist bij BrainCreators. "Data en AI zijn dan ook onmisbaar geworden in deze sterk digitaliserende wereld. Toch zitten we nog steeds in een soort overgangsfase wat zorgt voor groeipijnen. Het is dan ook belangrijk dat we kritisch blijven en dat we meer diversiteit en disciplines betrekken bij de ontwikkeling van AI voordat het wordt geïmplementeerd. Op deze manier kunnen we de technologie verantwoord inzetten en profiteren van de vele voordelen die AI biedt."