 AI in stroomversnelling: dit zijn de trends voor 2023

AI maatwerk wordt toegankelijk - Artificiële intelligentie (AI) levert voor steeds meer aspecten van ons dagelijkse leven belangrijke oplossingen: van het voorspellen van energiegebruik tot zelfs het opsporen van kankergezwellen. Nu artificiële intelligentie in veel sectoren wordt gebruikt, volgen de AI-ontwikkelingen elkaar razendsnel op. Ook dit jaar kunnen we weer interessante ontwikkelingen verwachten



Nicolas Deruytter, oprichter en CEO van ML6 deelt vier trends voor 2023:



1. ChatGPT slechts het topje van de ijsberg

In de laatste weken van 2022 heeft ChatGPT – een AI-gestuurde chatbot die uitzonderlijke gedetailleerde reacties en teksten genereert – voor veel opschudding gezorgd. De toepassing heeft bewezen hoe artificiële intelligentie naast het automatiseren van processen, ook zelfstandig authentieke creaties kan ontwikkelen. Wat we hebben gezien is slechts het topje van de ijsberg. In 2023 kunnen we nog meer van dit soort spraakmakende AI-demonstraties verwachten, zoals bijvoorbeeld AI-gegenereerde muziek of video’s. AI-modellen konden al eerder muziek creëren, maar naar verwachting wordt dit alsmaar realistischer en beter. Deze ontwikkeling heeft bijvoorbeeld impact op de royalty-vrije muziekmarkt.



2. AI maatwerk wordt toegankelijk

De grote modellen, zoals ChatGPT, openen de deuren voor nichebedrijven om kleine generatieve modellen voor specifieke vraagstukken te ontwikkelen. Zo worden er bijvoorbeeld op basis van DALL-E of stable diffusion – toepassingen die met één zin afbeeldingen samenstellen – programma’s ontwikkeld die complete interieurs helpen ontwerpen aan de hand van beelden. Dit soort toepassingen zijn voornamelijk interessant voor de kleinere ontwikkelaars – die minder toegang hebben tot data en rekenkracht. Zij kunnen hierdoor op de schouders van de grote krachtige modellen van ondernemingen steunen. Dit jaar kunnen we dus meer van dit soort maatwerk toepassingen verwachten.



3. Eigentijdse revolutie

De groei in AI-aanbieders en innovatie in modellen zorgt ervoor dat AI voor steeds meer bedrijven en sectoren relevant wordt. Niet alleen voor de industrie, maar ook voor de bouw, dienstverlening en de primaire sector – voor grondstoffen en voedsel. Doordat steeds meer bedrijven gebruikmaken van efficiënte en kostenbesparende AI-oplossingen, komt er een productiviteitsgolf op gang in de zakelijke sector die vergelijkbaar is met die van de industriële revolutie. Nu ook steeds meer modellen en data open source worden, ontstaan er meer slimme toepassingen, die vervolgens meer data opleveren en beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Dit is een belangrijke katalysator voor de productiviteitsrevolutie die we de volgende jaren gaan terugzien.



4. Shift in banen

Steeds meer startups zullen zich identificeren als "Artificial General Intelligence (AGI)", oftewel AI die dezelfde intellectuele taken kan leren als een mens. Waar AGI groeit, zullen menselijke taken en bepaalde beroepen verdwijnen. Dat betekent echter niet dat er meer werkloosheid ontstaat. Integendeel, zo ontstaan er nieuwe beroepen zoals AI alignment experts, AI safety engineers en LLMops engineers. Daarnaast zijn er voldoende personeel en profielen nodig die op een bepaald niveau de technische taal spreken en de vertaalslag kunnen maken van programmeur naar vakspecialisten. Deze specialisten zijn nodig om de voorspellingen binnen hun domein te valideren. De samenwerking tussen mens en technologie blijft in iedere situatie cruciaal.

2023 wordt het jaar waarin AI-adoptie in een stroomversnelling raakt en invloed uitoefent op vrijwel alle sectoren. Met de nieuwste technologische ontwikkelingen die we dit jaar verwachten, kunnen we wel eens aan de vooravond staan van een eigentijdse revolutie.