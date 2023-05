 Kwart finance professionals ziet meer klanten die hun rekening niet kunnen betalen

Zeventien procent heeft in eigen organisatie moeten reorganiseren door economisch uitdagende tijden - Maar liefst 25 procent van de finance professionals heeft meer klanten die door de economische lastige tijd hun rekening niet op tijd kunnen betalen. Dit blijkt uit de FinTech Barometer, het onderzoek van Onguard naar de financiële status bij Nederlandse bedrijven dat dit jaar voor de zesde keer is uitgevoerd. Hierin zijn 311 CFO’s, financieel managers en financieel medewerkers ondervraagd. Ook neemt de klantvraag volgens zeventien procent af, wat leidt tot minder business.



Dat klanten het lastiger vinden om hun rekening te betalen zien we ook terug in het aantal dagen dat een rekening openstaat. Iets minder dan de helft van de organisaties (41 procent) wacht gemiddeld meer dan dertig dagen op een betaling. Bij vier procent is de days sales outstanding (DSO) zelfs meer dan veertig dagen. Finance professionals geloven niet dat deze tijdspanne veel zal verbeteren komend jaar. Zo denkt 21 procent zelfs dat het DSO-cijfer dit jaar alleen nog maar zal toenemen. Uit het onderzoek blijkt verder dat 17 procent geen idee heeft wat de onzekere economische tijden met de DSO gaat doen. Het is in elk geval een belangrijk onderwerp van gesprek bij organisaties: een kwart (25 procent) focust zich meer op de DSO dan voorheen. Eenzelfde percentage doet dit momenteel nog niet, maar heeft wel de intentie om hier meer focus op te leggen.



Oplossingen voor betaalproblemen

Finance professionals hebben wel ideeën over hoe zij hun klanten sneller kunnen laten betalen. Zo pakt 28 procent het persoonlijk aan en kijkt per klant wat zij nodig hebben om een betaling te voldoen. Een kwart (25 procent) is bezig zijn standaardaanbod aan betalingsmogelijkheden uit te breiden om zo betalingsproblemen te voorkomen en 24 procent maakt gebruik van gespecialiseerde software voor aanmaningen en incasso’s. Mocht dit niet helpen, dan schakelt 14 procent na een aanmaning direct een incassobureau in.



Snijden in eigen organisatie

Maar ook binnen de eigen organisatie zien de finance professionals veranderingen door de onzekere economie. Zo heeft negentien procent moeten snijden in hun budgetten en heeft nog eens zeventien procent moeten reorganiseren om zo de kosten te drukken.

Adriaan Kom, Managing Director bij Onguard: "Finance professionals zijn vaak de eerste personen die de gevolgen zien wanneer we in economisch zwaar weer verkeren. Rekeningen worden net wat later betaald, er moeten vaker aanmaningen verstuurd worden en soms loopt het zelfs uit op een incassotraject. In dit alles is het belangrijk voor finance professionals om de menselijke maat niet uit het oog te verliezen. Daarom vind ik het mooi om te zien dat een aanzienlijk deel per situatie kijkt wat er gedaan kan worden om toch die rekeningen betaald te krijgen. Dat is echt een plek waar een finance professional het verschil kan maken. Technologie kan ervoor zorgen dat veel financiële processen geautomatiseerd verlopen, wat de finance professionals ruimte geeft om hun betalingsprocessen goed in te richten en vinger aan de pols te houden bij organisaties die veel last hebben van de economische teruggang."