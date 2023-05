 Eén op vijf IT’ers ervaart ongelijke behandeling op de werkvloer

Twaalf procent kan niet zichzelf zijn bij hun organisatie - Maar liefst 22 procent van de Nederlanders met een baan in de IT ervaart een ongelijke behandeling tussen werknemers binnen hun organisatie. Dat blijkt uit onderzoek van Linden-IT onder 1.078 Nederlanders werkzaam bij een IT-organisatie, uitgevoerd door Panelwizard. Mogelijk heeft de ongelijke behandeling invloed op het gedrag van werknemers.



Zo kan twaalf procent van de respondenten moeilijk zichzelf zijn binnen zijn of haar organisatie.

Vooral vrouwen in de IT bekritiseren de bedrijfscultuur. Zo signaleert 28 procent van hen een verschil in omgang tussen werknemers en kan veertien procent niet volledig zichzelf zijn. Onder de mannelijke respondenten bedragen deze percentages twintig en elf procent. "Ik schrik ervan dat er in onze branche nog zoveel sprake is van ongelijkheid en beperkte inclusie," stelt Gerbert-Jan Valk, oprichter en CEO van Linden-IT. "Juist in deze sector is de arbeidskrapte goed voelbaar, dus dan zul je als organisatie er alles aan moeten doen om geschikte mensen met de juiste competenties aan te trekken. Een bedrijfscultuur creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn lijkt me hiervoor het absolute minimum."



Carrière maken

Ondanks de kritiek vanuit werknemers op de bedrijfscultuur, heeft de helft van de ondervraagden meer doorgroeimogelijkheden dan vijf jaar geleden. Zo hebben momenteel 52 procent van de vrouwen en 48 procent van de mannen meer carrièremogelijkheden dan voorheen. Mogelijk dat meer rolmodellen in IT-organisaties hierbij kunnen helpen, want maar liefst een derde van de respondenten verlangt naar iemand waar hij of zij tegenop kan kijken. Dit geldt meer voor vrouwen (39 procent) dan mannen (dertig procent). Valk: "Jezelf ontwikkelen als professional gaat gemakkelijker wanneer je een duidelijk doel hebt, bijvoorbeeld in de vorm van een rolmodel. Hierbij is het belangrijk dat hij of zij enigszins op je lijkt, dat je jezelf in die persoon herkent en daardoor hetzelfde carrièrepad durft te bewandelen. Daarom hebben wij onlangs drie topvrouwen in onze organisatie extra in het zonnetje gezet. Hopelijk inspireert dat andere ambitieuze vrouwelijke collega’s of werkzoekenden."



Vertegenwoordiging en diversiteit

Behalve meer doorgroeimogelijkheden, voelt 45 procent van de Nederlandse IT’ers zich meer vertegenwoordigd binnen zijn of haar organisatie dan vijf jaar geleden. Hierbij speelt leeftijd een rol. Zo ervaart maar liefst 51 procent van de vijftigminners tegenwoordig meer representatie, tegenover 31 procent van de respondenten van vijftig jaar en ouder. Het groeien van de representatie van werknemers in IT-organisaties hangt mogelijk samen met het verlangen naar diversiteit binnen het IT-vakgebied. Bijna drie op de vier Nederlanders hechten namelijk waarde aan een divers team, waarbij vrouwen diversiteit belangrijker (79 procent) vinden dan mannen (67 procent). Valk: "Ook in IT wordt diversiteit steeds belangrijker; we moeten af van het mannenimago en iedereen met open armen verwelkomen. Gelukkig lijkt het de goede kant op te gaan, maar als branche zijn we er nog lang niet."