 Werkgevers zien neurodiverse werknemers structureel over het hoofd

51 procent van neurodiverse werknemers voelt zich niet gesteund - Alludo maakt de resultaten bekend van een onderzoek over neurodiversiteit op de werkvloer. Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van de organisaties toptalent misloopt, doordat ze te weinig rekening houden met neurodiverse medewerkers. Volgens het onderzoek bieden neurodiverse medewerkers vaak uitzonderlijke vaardigheden.



Uit het onderzoek blijkt namelijk dat meer dan 50 procent van neurodiverse medewerkers de flexibiliteit en creativiteit op de werkvloer kunnen verbeteren, doordat ze vaak een andere kijk op zaken hebben. Hierdoor komen er meer opties om uitdagingen die spelen op te lossen. Tot twintig procent van de wereldbevolking is neurodivers. Dat betekent dat ze de wereld heel anders zien en op andere wijze interacties aangaan. Ze hebben meestal één of meer neurologische verschillen, waaronder ADHD, autismespectrumstoornis, dyslexie, dyspraxie en andere.

"Het is duidelijk dat zelfs binnen organisaties, waar de vertegenwoordiging van bepaalde groepen medewerkers zijn verbeterd, er een groep medewerkers is die voortdurend over het hoofd wordt gezien," aldus Becca Chambers, SVP van Global Brand & Communications bij Alludo. "In ondersteunende omgevingen gedijen neurodiverse individuen goed. Bovendien bieden ze veel sterke kwaliteiten en vaardigheden en kunnen ze de status quo uitdagen. Het omarmen van neurodiversiteit in het personeelsbestand is niet alleen het juiste, maar het is ook slim. Zeker in deze tijd waar bedrijven worstelen om talent te vinden en te behouden."



Uitzonderlijke meerwaarde

Voor het onderzoek werden 902 niet-leidinggevenden, managers, directeuren, VP’s en C-level medewerkers geïnterviewd. Uit de data blijkt dat neurodiverse medewerkers uitzonderlijke meerwaarde voor een bedrijf kunnen toevoegen dankzij:

Een sterk observatievermogen en aandacht voor details (40 procent);

Het vermogen hebben om lange tijd de focus te behouden (36,7 procent);

Het uitzonderlijk vermogen hebben om patronen te herkennen (34,6 procent);

Uitstekende wiskundige vaardigheden hebben (34,4 procent). De traditionele werkvloer blijft echter gericht op de neurotypische meerderheid en dat vervreemd en stigmatiseert neurodivers talent alleen maar verder. Volgens het onderzoek heeft deze kloof ertoe geleid dat 51 procent van neurodiverse werknemers van plan is om hun baan op te zeggen of dit al heeft gedaan, omdat ze het gevoel hebben dat hun werkgever niet voldoende doet om hen in hun behoeften te steunen. Toen we verschillende leeftijdsgroepen vroegen of ze hun baan hadden opgezegd of dat zouden overwegen, bleek dat met name jonge werknemers op zoek waren naar een andere baan:

Leeftijd 18-24: 52 procent;

Leeftijd 25-34: 54,5 procent;

Leeftijd 35-44: 48,8 procent;

Leeftijd 45-54: 35,8 procent;

Leeftijd 55-64: 27,9 procent. Neurodiversiteit is vaak onzichtbaar, maar is zonder enige twijfel in alle organisaties aanwezig. Leidinggevenden zouden dit moeten aangrijpen als een kans om hun verouderde werkprocessen een nieuwe vorm te geven en inclusiever en toegankelijker te maken. Hierdoor ontstaat er een cultuur van psychologische veiligheid waarin elke medewerker, neurodivers of niet, optimaal kan presteren. Dit komt niet alleen ten goede aan mensen die zichzelf als neurodivers beschouwen, maar creëert ook ruimte voor een andere manier van denken wat van vitaal belang is voor voortdurende innovatie en verandering.

"De noodzaak van innovatief denken wordt alleen maar groter vanwege de grootschalige invoering van geavanceerde AI," aldus Chambers. "Naarmate het conventionele werk steeds vaker wordt geautomatiseerd, wordt het vermogen om te innoveren, creatief denken en problemen aan te pakken met geheel andere frameworks van steeds grotere waarde."



Het onderzoek van Alludo is gehouden in februari 2023 en verzamelde gegevens van 902 respondenten die werkzaam zijn in 25 branches. Het volledige onderzoek kun je hier lezen.