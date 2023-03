 Vier op de tien managers checken regelmatig of werknemers lekker in hun vel zitten

Helft managers heeft geen zich op werk-privébalans medewerkers - Een nipte meerderheid (52 procent) van de werkende Nederlanders vindt dat de werk-privébalans de komende jaren meer aandacht moet krijgen van managers. Dit blijkt uit het jaarlijks terugkerende Nationaal Managementonderzoek van managementopleider ISBW onder ruim 1.000 werkende Nederlanders.



35 procent van de werkenden vindt dat zijn of haar manager het goede voorbeeld geeft wat betreft de werk-privébalans. Niet geheel verrassend plaatsen medewerkers de thema’s gezondheid (43 procent), medewerkerstevredenheid (38 procent) en werkgeluk (37 procent) hoog op het lijstje van onderwerpen die de komende jaren meer aandacht verdienen van de manager.



Persoonlijke aandacht

Toch scoren managers niet slecht wanneer het gaat om persoonlijke aandacht voor medewerkers. Zo heeft bijna de helft (45 procent) van de werkenden het gevoel dat de manager oprecht geïnteresseerd is in zijn of haar privésituatie. Vier op de tien (39 procent) werknemers zeggen dat de manager regelmatig vraagt of hij of zij lekker in z’n vel zit. En de meerderheid (54 procent) vindt dat zijn of haar huidige manager rekening houdt met privé omstandigheden.



Druk en stress op de werkvloer

Ook heeft het grootste deel van de managers oog voor druk en stress op de werkvloer. Zes op de tien (61 procent) medewerkers zeggen dat de manager het respecteert wanneer hij of zij grenzen aangeeft. Daarnaast vindt meer dan een derde (35 procent) van de medewerkers dat managers helpen om het stressniveau van werknemers onder controle te houden.

Rob Rijbroek, directeur bij ISBW: "Een veilige werksfeer is de basis voor een goed functionerend team. Maar een werkklimaat waarin medewerkers zich comfortabel en op hun gemak voelen, ontstaat niet vanzelf. Dit vereist elke dag opnieuw aandacht, met name van managers. Goede coachingsvaardigheden, zoals nieuwsgierig, behulpzaam en betrokken zijn en persoonlijk contact zoeken, helpen hierbij. Want voor het waarborgen van een veilige werksfeer is het belangrijk om te weten wat er speelt op de werkvloer en hoe mensen in hun vel zitten. Ga dat gesprek dus aan en stel jezelf hierin ook kwetsbaar op. Dit stimuleert medewerkers om hetzelfde te doen, omdat ze zien dat dat mag én kan. In een veilige werkomgeving stappen werknemers uit hun comfortzone en is er sprake van groei. Voor veel mensen zijn zaken als werk-privébalans en zelfontwikkeling cruciaal voor hun werkgeluk. Met de banen voor het oprapen, is het des te belangrijker om hier als manager oog voor te houden."