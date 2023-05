 Bijna helft Nederlanders met kater naar werk

Negentien procent meldt zich weleens onterecht ziek - Maar liefst 42 procent van alle werkende Nederlanders is weleens met een flinke kater gaan werken. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.080 Nederlanders werkzaam in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. Na een zware nacht kan het verleidelijk zijn om jezelf (onterecht) ziek te melden. Van alle ondervraagden heeft een vijfde zich weleens ziekgemeld, terwijl ze eigenlijk kerngezond waren.



Opvallend genoeg verschijnen mannen (52 procent) veel vaker brak op hun werk dan vrouwen (slechts 31 procent). Vooral mannelijke dertigers kijken niet op een glaasje meer of minder, zo is maar liefst twee derde van hen weleens met een kater gaan werken. "Na een gezellige borrel met het team, is het weleens voorgekomen dat niet iedereen er de daaropvolgende dag even fris en fruitig bij zat," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Op alle andere dagen probeer ik fris en fruitig op het werk te verschijnen, wat soms best een uitdaging is. Laat staan dat je de nacht ervoor ook nog eens de bloemetjes buiten hebt gezet."



Extra dagje

Dat een aanzienlijk gedeelte van de werkende Nederlanders zich weleens onterecht heeft ziekgemeld, is niet alleen het gevolg van overmatig alcoholgebruik. Zo stelt een achtste van de respondenten weleens een ziekte te hebben gefaket om nog een dagje langer vrij te hebben. Onder jongeren tot 30 jaar bedraagt dit percentage zelfs negentien procent. Daarnaast geeft vijf procent van alle ondervraagden aan zichzelf weleens ziek te hebben gemeld om bij te komen van een vrije dag. Wederom ligt dit percentage onder werkende jongeren fors hoger (tien procent). Franke: "Wanneer je jezelf ziekmeldt om nog een dagje langer vrij te zijn, steel je in mijn optiek van je werkgever. Dat is niet alleen onverstandig, maar vaak ook onnodig. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, ben ik best bereid een medewerker tegemoet te komen die nog een dagje langer vrij wil. Alleen wordt zoiets in overleg besloten en niet door jezelf eenzijdig én onterecht ziek te melden."



Vakantiegangers

Voor slechts een bescheiden gedeelte van de werkende Nederlanders blijkt ook een aanstaande óf aflopende vakantie een prima reden te zijn om jezelf ziek te melden. Zo zegt drie procent van de ondervraagden weleens een ziekte te hebben gefaket om alvast op vakantie te gaan. Hetzelfde percentage deed dit juist om bij te komen van hun reis. Opvallend genoeg ligt het aantal jongeren in beide gevallen dubbel zo hoog: zes procent. Franke: "Ik ben van huis uit goed van vertrouwen. Maar als een collega zich de dag voor zijn of haar vakantie ziekmeldt, neem ik natuurlijk even contact op. Niet alleen uit interesse, maar ook uit medeleven. Het laatste wat je wil, is dat iemands langverwachte vakantie niet doorgaat."