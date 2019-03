 De kater na carnaval: feestvierders nemen vrije dagen op

Carnavalsvierder heeft gemiddeld één dag nodig om bij te komen - Het merendeel van carnavalvierend Nederland heeft één hele dag rust nodig om bij te komen van de carnavalskater. Dit blijkt uit onderzoek van Feestkleding365.nl, waarbij ruim 2.000 respondenten werden ondervraagd naar hun feestgedrag tijdens carnaval.



Eén dag is voor de meeste feestvierders (39 procent) voldoende om te herstellen van de kater na carnaval. Er zijn echter ook genoeg carnavalsgangers die wat langer nodig hebben om weer helemaal de oude te worden. 18,4 procent van de respondenten geeft aan twee dagen nodig te hebben om weer bij zinnen te komen. 5,8 procent van de carnavallers heeft het zo bont gemaakt dat ze rekening houden met een herstelperiode van drie dagen of meer.

Toch is er ook een groot aantal feestvierders dat aangeeft géén tijd te hebben om zich over hun kater heen te zetten. Zo zegt 34 procent van de respondenten dat ze zich de dag na carnaval alweer fris en helder voelen.



Ziekmelden voor carnaval

Brabanders en Limburgers houden vaak al rekening met een kater, en nemen vrije dagen op. Het merendeel van de Brabanders (32,8 procent) en Limburgers (54,1 procent) vragen gemiddeld 2 dagen vrij van hun werk om carnaval te vieren. Feestvierders die van buitenaf moeten komen houden rekening met wat meer vrije tijd, en vragen doorgaans twee dagen of meer vrij van hun werkgever.

Ruim acht procent van de feestvierders weet vooraf al dat hij of zij zich minimaal één dag gaat ziekmelden na afloop van carnaval. Deze ziekmelders komen vooral uit de noordelijke provincies (57 procent).



Slaaptekort hakt erin bij feestvierders

De carnavalskater kan voor veel feestvierders zwaarder aankomen vanwege slaaptekort. Het merendeel van de carnavalsgangers (43,3 procent) maakt tijdens carnaval langere nachten, met gemiddeld vier tot zes uur slaap. 35,9 procent van de carnavalsgangers slaapt overigens gewoon de aanbevolen zes tot acht uur.

4,6 procent van de ondervraagden kiest ervoor om tot de ochtenduren te feesten en slaapt twee tot vier uur. 1,9 procent van de feestvierders lijkt niets van slaap te willen weten en probeert genoeg uit te rusten met een of twee uur slaap per nacht.