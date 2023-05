Het gevoel van ongelijke waardering alleen al leidt tot scheve verhoudingen - Thuis werken kan nét zo productief zijn als op kantoor – echt waar! – maar levert ook problemen op als je denkt dat je met een beetje software klaar bent. Thuiswerkers hebben namelijk last van proximity bias: het idee dat hun collega’s op kantoor een streepje voor hebben qua carrièrekansen. En hiervoor moeten managers op hun hoede zijn.



Zelfs al doen we hetzelfde werk en delen we dezelfde doelen, we werken in het hybride tijdperk niet meer onder dezelfde omstandigheden. Technologie helpt niet volledig om de afstand tussen medewerkers te overbruggen. Thuiswerkers missen uiteraard alle koffiehoekmomentjes, maar het houdt niet op bij gezelligheid: als je manager je na kantoortijden nog aan je bureau aantreft, kan dat nét wat sneller waardering opleveren. Niet terecht, wel verklaarbaar. Want hoewel technologie héél veel kan, is het lastig om vastgeroeste verwachtingen te doorbreken.



Proximity bias

Oude gedachtepatronen (‘goede medewerkers zijn fysiek aanwezig’) in een nieuwe werkcultuur (‘we kunnen overal goed werk verrichten’) zijn de oorzaken van proximity bias. Uit recent onderzoek onder 2.000 Nederlandse kantoormedewerkers blijkt dat een significant deel vreest voor proximity bias bij hun manager. En hoe jonger, hoe groter de angst. Maar liefst 53 procent van werknemers tussen de 18 en 24 is bang dat proximity bias hun carrièrekansen schaadt, tegenover 31 procent van de 55-plussers. Hoewel de vraag is of die angst gegrond is, bleek dat 61 procent van de managers zich in ieder geval meer betrokken voelt bij medewerkers die vaker op kantoor zijn.



Vermoeden van oneerlijkheid

Het gevoel van ongelijke waardering alleen al leidt tot scheve verhoudingen en een onaangename werksfeer. En dan? Ga je toch weer volledig op kantoor werken en geef je de voordelen van thuiswerken op? Of ga je op zoek naar een andere werkgever?

Voor een gezonde hybride bedrijfscultuur moeten managers niet alleen oneerlijkheid, maar vooral het vermoeden van oneerlijkheid tegengaan. Dat is lastig, want hoe bestrijd je onbewust gedrag en de natuurlijke neiging meer waarde te hechten aan fysieke nabijheid?

Begin met (h)erkenning. Merk je dat je na hybride vergaderingen vaak blijft brainstormen met de mensen in de ruimte? Valt het je op dat je bij vragen niet de chat induikt, maar even langs iemands bureau loopt? Ben dan op je hoede. Want oude gewoonten gaan in dit nieuwe tijdperk veel sneller ten koste van werknemersbehoud.