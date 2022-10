 Jongeren vrezen proximity bias op de hybride werkvloer

Slechts twaalf procent van de jongeren werkt fulltime op afstand - Werknemers op afstand zijn bang dat ze minder zeggenschap hebben over hun werk en carrièrekansen mislopen. Dat geldt dubbel en dwars voor jongeren (18-24 jaar), zo blijkt uit recent onderzoek van Owl Labs. Bij 55-plussers is de vrees het daarentegen een stuk minder.



Voor hun jaarlijkse State of Hybrid Work-rapport ondervroeg Owl Labs 10,000 Europese respondenten, waaronder 2,000 Nederlanders. De respondenten geven aan op hun hoede te zijn voor proximity bias, een onbewuste neiging van managers om collega’s in de directe omgeving een voorkeursbehandeling te geven. Hoe groot de zorgen zijn, verschilt per leeftijd: 53 procent van de jongeren vreest voor proximity bias, vergeleken met 31 procent van de 55-plussers.



Jongeren vaker op kantoor

Jongeren (achttien tot 24 jaar) werken dan ook vaker op kantoor dan 55-plussers. Van hen werkt 43 procent fulltime op kantoor, vergeleken met 28 procent van de 55-plussers. Slechts twaalf procent van de jongeren werkt fulltime op afstand, tegenover 28 procent van de 55-plussers. Gemiddeld genomen zijn jongeren per week een volle dag langer op kantoor.

Desondanks lopen jongeren óók warm voor flexibele werkuren en -plekken. 25 procent van de jongeren zou een baan afwijzen die geen flexibiliteit in werklocatie biedt, en 35 procent wil graag flexibele werktijden. Het gaat hen op afstand ook beter af werkrelaties op te bouwen. Meer dan de helft van de jongeren (59 procent) heeft geen moeite met het gebrek aan face-to-face contact, vergeleken met 39 procent van de 55-plussers.

"Het is makkelijk te vergeten dat verschillende leeftijdsgroepen en generaties anders omgaan met hybride werken en verschillende behoeften hebben," zegt Owl Labs CEO Frank Weishaupt. "Een van de redenen waarom we dit jaarlijkse onderzoek uitvoeren, is om inzicht te krijgen in trends op het gebied van werken en bewustzijn te creëren rond de veranderende behoeften van werknemers. Want een toekomstbestendige hybride werkplek voldoet niet alleen aan de wensen van het management, maar aan die van álle medewerkers."