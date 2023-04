 Meivakantie: veilig de Europese wegen op met deze tips

Ga onbezorgd de Europese wegen op - De meivakantie staat voor de deur en er wordt dit weekend grote drukte verwacht op de wegen. Online verzekeraar Allianz Direct geeft in dit artikel vijf tips zodat je de komende tijd ook in het buitenland onbezorgd in de auto stapt!



1. Houd je aan de snelheid

Voor de veiligheid is het altijd belangrijk om je aan de snelheid te houden, maar de komende dagen wordt er ook nog eens veel geflitst op de Europese wegen. Dit is vanwege de zogenoemde ‘Speed Marathon’ van ROADPOL waar veel landen aan meewerken. Extra reden dus om alert te zijn! Let op: in sommige Europese landen zoals Duitsland en Italië zijn apps die je waarschuwen voor flitsers verboden. Controleer dit dus goed en verwijder de app eventueel van je smartphone.



2. Check of je een vignet of milieusticker nodig hebt

Heb je de route uitgestippeld? Dan is het handig om te checken of je door landen rijdt waar een vignet of milieusticker verplicht is. Als je dit niet op orde hebt, kun je een hoge boete riskeren. Wat een vignet of milieusticker precies inhoudt en in welke landen je er een nodig hebt lees je hier. Is er geen vignetplicht? Grote kans dat je tol moet betalen. Wil je goedkoper rijden, check dan van tevoren of je een andere route kunt rijden door in Google Maps "Tolwegen vermijden" aan te vinken. Zo rijd je vaak ook nog eens mooiere routes!



3. Wees voorbereid op autopech

Een goed verzekerde auto is onmisbaar als je op autovakantie gaat. Uit onderzoek blijkt dat een op de vijf (achttien procent) vanwege de inflatie overweegt om de dekking van een verzekering aan te passen. En dat terwijl een aanvullende dekking zo belangrijk is als je in het buitenland rijdt. Want sta je met pech langs de weg of wil je auto niet meer starten? Dan ben je met een aanvullende Pechhulp dekking in heel Europa verzekerd van hulp, zodat je vakantie niet in het water valt.



4. Vul vloeistoffen bij en controleer de bandenspanning

Zorg voor een veilige start van je vakantie: controleer alle vloeistoffen van je auto en vul ze waar nodig bij. Denk bijvoorbeeld aan het oliepeil en de ruitenvloeistof. Met een goed onderhouden auto ga je met een geruster gevoel op pad. Zorg ook voor de juiste bandenspanning. Heb je het instructieboekje van je auto niet bij de hand? Vaak staat het ook op een sticker aan de binnenkant van je autodeur of op de tankdop. Let op: bij een volledig beladen auto is het beter om tien tot vijftien procent boven de aanbevolen waarde te zitten.



5. Zoek uit waar je goedkoop kunt tanken

Als je veel kilometers gaat maken is het wel zo fijn als je wat kan besparen, zeker met de huidige brandstofprijzen. De juiste bandenspanning hebben kan daar al een heel stuk bij helpen, maar een andere tip is om een app zoals Fuel Flash te downloaden. Daarmee vind je meer dan 60.000 tankstations in Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje. De brandstofprijzen worden door de autoriteiten verstrekt en zijn dus altijd actueel.