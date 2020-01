 Andere weggebruikers grootste afleiding achter het stuur

Jongeren vaker afgeleid door smartphone dan vijfenzestigplussers - Een binnenkomend appje, even de radio op een andere zender zetten of de meezingende buurvrouw naast u; de focus is regelmatig niet volledig op de weg gericht tijdens het autorijden. Allianz Direct (voorheen Allsecur) deed onderzoek naar de grootste afleidingen achter het stuur en het blijkt dat andere weggebruikers (38 procent) en slaperigheid (24 procent) zorgen voor de meeste afleiding in het verkeer.



Top zeven afleidingen in het verkeer

Driekwart van de Nederlanders met een rijbewijs wordt weleens afgeleid in het verkeer (72 procent), waarbij vijfenzestigplussers (64 procent) over het algemeen minder vaak worden afgeleid dan automobilisten tot dertig jaar (86 procent). Zo wordt deze jongere generatie vaker afgeleid door slaperigheid (38 procent) en hun smartphone (29 procent) dan Nederlanders van 65 jaar en ouder (respectievelijk negentien procent en elf procent). Door welke andere zaken worden Nederlandse automobilisten afgeleid achter het stuur? Dit is de top zeven:

- Andere weggebruikers (38 procent)

- Slaperigheid achter het stuur (24 procent)

- Werk aan de weg (23 procent)

- Smartphone (achttien procent)

- Kinderen in de auto (zestien procent)

- Tegemoetkomend verkeer (zestien procent)

- Billboards (vijftien procent)



Stedelingen vaker afgeleid door billboards

Het blijkt dat vijftien procent van de automobilisten weleens wordt afgeleid door billboards langs de weg, waarbij bestuurders woonachtig in de drie grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam of Den Haag (25 procent) vaker worden afgeleid door billboards dan automobilisten in andere regio’s van Nederland (gemiddeld veerttien procent). Daarnaast blijken mannen (41 procent) iets vaker geïnteresseerd te zijn in het doen en laten van hun medeweggebruikers dan vrouwen (35 procent). Ook laten mannen (twaalf procent) zich vaker afleiden door werkgerelateerde zaken, zoals e-mails en appjes, dan vrouwen (vier procent).Ron Adams, Marketing & Sales Manager bij Allianz Direct, licht toe: "Als u onderweg bent is de verleiding groot om een telefoontje op te nemen. Als u dat handsfree doet, is dat toegestaan, maar een telefoongesprek leidt sowieso af. Uw hoofd is namelijk met meer bezig dan alleen opletten in het verkeer. Wilt u risico’s voorkomen, gebruik dan helemaal geen telefoon tijdens het rijden én kies voor een eenvoudig navigatiesysteem. Zo zorgt ook de bediening hiervan niet voor extra afleiding en komt u veilig op bestemming aan."