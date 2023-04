 Slechts één op de tien werkenden meldt zich ziek bij mentale klachten

Onveilige werksfeer heeft bij driekwart negatieve impact op mentale vitaliteit - Voor slechts één op de tien werkende Nederlanders (twaalf procent) is het hebben van mentale klachten een reden om zich ziek te melden. Medewerkers melden zich eerder ziek bij fysieke klachten dan wanneer zij mentaal niet lekker in hun vel zitten (45 procent). Dit blijkt uit het nieuwste vitaliteitsonderzoek van OneFit onder ruim 1.500 medewerkers en HR-betrokkenen.



Ook is onderzocht in hoeverre Nederlanders zich goed voelen als zij bewegen. Zo blijkt dat ruim een derde van werkend Nederland (37 procent) zich mentaal niet goed voelt als hij niet sport. Bewegen is namelijk niet alleen goed voor het lichaam, maar ook voor je geest.



Veilige werksfeer van invloed op mentale gezondheid

Naast voldoende beweging, draagt ook de sfeer op de werkvloer bij aan hoe goed iemand in z’n vel zit. Zo blijkt dat bij driekwart van werkend Nederland (74 procent) de mentale vitaliteit eronder zou lijden als hij zich niet veilig voelt op zijn werk. Het is dan ook niet gek dat mentaal welzijn momenteel een veelbesproken onderwerp is bij bedrijven. Toch blijkt dat negen procent van werkend Nederland aandacht voor mentale vitaliteit onzin vindt. Ruim twee op de tien (21 procent) wil zelfs niet dat zijn werkgever zich met zijn mentale welzijn bemoeit. Daartegenover staat een grote groep medewerkers (64 procent) die het juist wél belangrijk vindt dat er op het werk aandacht is voor emoties. Vrouwen (69 procent) vinden dit belangrijker dan mannen (59 procent).



Verantwoordelijkheid bij medewerker, maar hulp werkgever nodig

Ondanks dat een groot deel dus van mening is dat mentale vitaliteit op de werkvloer onderwerp van gesprek moet zijn, vindt ruim de helft van de Nederlanders (53 procent) dat hij hier zelf verantwoordelijk voor is. Maar medewerkers kunnen dit niet alleen. Ook voor de directie (negentien procent) en de manager (achttien procent) is hier een taak weggelegd. Populaire manieren om hier aandacht aan te besteden zijn het aanbieden van coaching (32 procent) en het regelmatig plannen van gesprekken met medewerkers om te checken hoe het met hen gaat (23 procent). Mentale vitaliteit staat ook hoog op de agenda bij de HR-afdelingen. Bijna drie op de vijf HR-professionals (57 procent) herkent de signalen als een medewerker mentaal niet in orde is. Maar liefst driekwart (74 procent) herkent deze signalen bij zichzelf.

Kari Littley, Head of Partnership Management bij OneFit, vertelt over het onderzoek: "Ik ben enorm verbaasd dat slechts één op de tien werkenden zich ziek meldt bij mentale klachten. Hoe zit het dan met de rest? Wuiven zij mentale klachten gewoon weg en gaan ze door alsof er niks aan de hand is? Dat is zorgwekkend. Pak als werkgever je verantwoordelijkheid en zorg ervoor dat mentale klachten niet hun stempel drukken op iemands mentale ofwel fysieke welzijn. Uiteindelijk kunnen mentale klachten zich namelijk uiten in fysieke ongemakken. Ga daarom altijd na of fysieke klachten voortkomen uit een mentaal probleem, of dat het echt puur lichamelijk is. Dit kun je als werkgever enerzijds doen door het aanbieden van coaching of het plannen van regelmatige zogenaamde check-in meetings. Anderzijds is het belangrijk om medewerkers te stimuleren om in beweging te komen, tijd voor zichzelf te nemen en gezond te eten. Aandacht voor iemands welzijn is namelijk ontzettend belangrijk en heeft ook invloed op de werkprestaties, en dus op de prestaties van de organisatie. Zorg er als organisatie dus voor dat de focus komt te liggen op preventie, en kijk naar elkaar om. Ook al ligt de verantwoordelijkheid grotendeels bij medewerkers zelf, als werkgever kun je wel degelijk een grote rol spelen in iemands mentale en fysieke welzijn."