 Mentale gezondheid weinig onderwerp van gesprek op werkvloer

Een vijfde van de werknemers kampt met mentale problemen - Ruim een derde van de Nederlandse werknemers laat mentale gezondheid onbesproken in gesprekken met leidinggevenden. Bijna de helft van de Nederlanders denkt minder bekwaam over te komen wanneer ze dit soort problematiek met hun baas bespreken. Dat en meer blijkt uit onderzoek uitgevoerd door YouGov in opdracht van Indeed onder meer dan 700 Nederlanders, waarvan 204 beslissers.



Dit terwijl een vijfde van de Nederlandse werknemers aangeeft te kampen met mentale problemen. Net als dat een derde mentale problemen niet meldt, schaamt eenzelfde percentage zich ook nog eens voor dit soort problematiek ten opzichte van zijn of haar manager.



Weinig support vanuit manager

Mogelijk komen deze gevoelens van schaamte voort uit de steun die ontbreekt; een kwart van de werknemers heeft namelijk het gevoel geen support te krijgen van de werkgever bij zijn of haar mentale problemen. "In tijden van de krappe arbeidsmarkt gaat het niet alleen om het aantrekken van talent, maar zeker ook om het vasthouden van waardevolle medewerkers," stelt Sara Cauwenbergh, Talent Strategy Advisor bij Indeed. "Als werkgever is het noodzaak om een werkplek te creëren waarin mensen graag komen én blijven werken. Met een bedrijfscultuur waarin medewerkers zich goed voelen, betrokken zijn en volledig tot hun recht komen. Een open dialoog over mentale gezondheid op het werk is een belangrijk gesprek gezien de schrikbarende cijfers."



Extreme vermoeidheid

Werk brengt voor veel mensen druk met zich mee. 22 procent van de Nederlanders voelt zich vaak uitgeput aan het einde van een werkdag. Zes procent heeft dit gevoel zelfs na iedere werkdag. Deze mentale vermoeidheid werkt ook door op het privéleven. Men zegt zelfs geregeld plannen af en brengt minder tijd door met familie door de hoge werkdruk.

Bijna de helft van de Nederlanders weet niet welke welzijnsmaatregelen de werkgever aanbiedt. "Dat is een te hoog percentage," vindt Cauwenbergh. "Het is belangrijk dat er meer over het thema gepraat wordt. Zorg ervoor dat mentale gezondheid een structureel onderwerp wordt binnen je organisatie door mentale ondersteuning voor iedereen toegankelijk te maken. Maak als manager de (mentale) afstand tot je team zo klein mogelijk en houd rekening met de verschillende behoeften van medewerkers. Zo creëer je een psychologische veilige omgeving, waarin medewerkers zich gezien en gehoord voelen. Geef het algemeen welzijn van je nieuwe en huidige medewerkers voorrang binnen elk aspect van HR."



Meer weten? Hier vind je Indeed’s onderzoeksrapport ‘Werken aan Welzijn: Mentale gezondheid en welbevinden op het werk in Nederland’