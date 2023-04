 Winnaar van de Webhosting Snelheidstest 2023 bekend: TransIP neemt de leiding

De Webhosting Snelheidstest 2023 richtte zich op de snelheid van hostingpakketten van twaalf hostingproviders - Eind maart heeft Hostingvergelijker de resultaten van hun Webhosting Snelheidstest 2023 bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat TransIP dit jaar als snelste WordPress hostingprovider uit de bus komt. Hostingvergelijker.nl doet jaarlijks onderzoek naar de snelste hostingprovider. Dit jaar werden twaalf bekende partijen onderworpen aan een uitgebreide snelheidstest.



Uit de resultaten van de Webhosting Snelheidstest 2023 wordt duidelijk dat TransIP de grote winnaar is. Ook andere hostingproviders scoorden goed op het gebied van snelheid. De top vijf snelste hostingproviders 2023 ziet er als volgt uit:

TransIP

Hostinger

Cloud86

Antagonist

mijn.host Webhosting Snelheidstest 2023

Deze zijn geselecteerd op basis van prijs, specificaties en populariteit.

Om de snelheidstest eerlijk te laten verlopen, werd bij iedere webhost dezelfde website gebouwd. Hierbij werd gebruikgemaakt van WordPress. De snelheidstest is uitgevoerd met behulp van vijf verschillende tools: GTMetrix.com, Webpagetest.org, Google PageSpeed Insights, K6.io en Uptime.com.

Na voltooiing van de eerste testronde werden de websites geoptimaliseerd om sneller te laden. De geoptimaliseerde websites zijn vervolgens nog een keer getest. De resultaten van beide tests komen in het onderzoeksverslag uitgebreid aan bod.



Meer informatie over de snelheidstest en uitgebreide testresultaten is te vinden op de website van Hostingvergelijker.